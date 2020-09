El momento más emotivo de Pequeños Gigantes: Juanpa Zurita y Galilea Montijo rompieron a llorar con una actuación

Así fue la presentación de Sofía Polanco, una participante portorriqueña de cinco años (Video: Pequeños Gigantes/Las Estrellas)

El segundo episodio de Pequeños Gigantes se emitió este domingo por el canal Las Estrellas, y dejó actuaciones muy emotivas. Una de ellas, conmovió hasta las lágrimas al actor e influencer Juanpa Zurita, quien participa como juez, y a la conductora del show, Galilea Montijo.

Ocurrió durante la presentación de Sofía Polanco, una concursante portorriqueña de solo cinco años. Al llegar al escenario, la menor explicó que su talento era “dar mensajes positivos para que la gente sea más feliz”, y en pocos minutos hizo reír a los espectadores con sus consejos, su espontaneidad y su gracia natural.

En un momento de la actuación, la pequeña le contó a Galilea Montijo que antes de marcharse, debía hablar con un miembro del jurado, integrado por Juanpa Zurita, Biby Gaytán, Albertano y María León.

“Le tengo un mensaje a alguien más. A uno de los jueces, que está muy triste: ¡Tú Juanpa!", dice la niña.

La pequeña hizo reír a todos con su talento: mensajes para ayudar a la gente a ser feliz (Foto: Captura de pantalla Pequeños Gigantes/Las Estrellas)

Con una sonrisa, el famoso influencer se acercó a la pequeña. Tras esto, se proyectó en la pantalla grande del escenario una imagen en la que aparecía Juanpa Zurita junto a un caniche de color blanco.

“¿Quién es ella?”, le pregunta Sofía Polanco.

“Mi perrita Puca”, contestó él.

Muy emocionado, el actor mexicano contó que Puca era su mascota y que murió en 2019. Mientras hablaba, el equipo técnico del programa le puso de fondo una música muy sentimental, que hizo que se le quebrara la garganta y rompiera a llorar.

“Vivió 15 años. Fue el regalo más bonito que he tenido en mi vida pequeñita. Pero, como todo en la vida, se cierra un ciclo. H*jos de su madre ponen la música, ¿verdad?", se quejó el juez, quien trató de continuar.

“Y gracias a ella... La música", volvió a quejarse, sin poder aguantar las lágrimas. “Gracias a ella empecé a hacer videos, subí yo mis primeros Vines. Y si no hubiera sido por Puca yo no estaría aquí, no sería juez, no habría logrado nada. Pues nada más mandar un mensajito de aquí a...”

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Sofía le entregó su mensaje a Juanpa Zurita (Foto: Pequeños Gigantes/Las Estrellas)

El influencer no pudo seguir hablando. Al verle tan afectado, Galilea Montijo se conmovió, e intentando también retener las lágrimas, le pidió a la pequeña concursante que le diera el mensaje a Juanpa para hacerle sonreír. Y entonces llegó el momento más emotivo de la noche.

“Yo sé lo que se siente eso. A mí también me pasó lo mismo. Con mi abuelita”, dijo Sofía Polanco, con la voz rota.

Sus ojos comenzaron a brillar y Zurita supo que la menor iba a llorar, así que antes de continuar, le dio un gran abrazo. Después, la participante contó que su abuela había fallecido, y que perderla había sido muy triste; sin embargo, sabía que ella no se había ido lejos, y que la estaba cuidando como un ángel.

“Están al lado de nosotros. Saca la tristeza. Están con nosotros. Y nos están cuidando, y yo le voy a decir a mi abuelita que cuide a tu perrita”, le dijo la pequeña al actor, sin poder contener sus sollozos.

Galilea Montijo con el jurado de "Pequeños Gigantes USA": María León, Albertano, Biby Gaytán y Juanpa Zurita. El show de talento infantil se emite los domingos a las 08:30 por el canal Las Estrellas (IG: pequenosusa)

Ante la dulzura de Sofía, Galilea Montijo comenzó también a llorar, y tuvo que secarse las lágrimas.

“Qué corazonsote tienes mi Sofi, tienes razón. Los abuelitos y nuestros animalitos que se van al cielo y nuestra gente querida que se va al cielo, se vuelven unos angelotes para nosotros, ¿verdad? Así que María, tu abuela, está feliz de verte aquí en el escenario de Pequeños Gigantes”, apuntó la conductora.

La tierna escena se viralizó en redes sociales y las fans del actor lanzaron en Twitter la tendencia “Si Juanpa llora, yo lloro”, mientras que la pequeña se ganó el corazón del público.

