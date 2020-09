Ya libre de COVID-19, Tania Ruiz compartió un secreto de belleza: así resalta la novia de Peña Nieto una parte de su rostro

La modelo Tania Ruiz es una de las mujeres más hermosas en México. (Foto: Instagram de Tania Ruiz)

La modelo Tania Ruiz es una de las mujeres más hermosas en México. Desde que apareció por primera vez al lado del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, deslumbró a todos por su larga cabellera rubia, su delgada figura y sus facciones cuidadas, pero poco a poco ha ido dejando al descubierto los secretos de su belleza, como el ejercicio constante y ahora el retoque de color en sus labios.

La originaria de San Luis Potosí compartió a través de sus historias de Instagram, el método que aplica sobre su boca para lucir unos labios color rosado y más gruesos.

Tania Ruiz demostró cómo una especialista en microblanding le practicó la técnica denominada, Baby Lips, que permite definir y aportar color a los labios por medio de la micropigmentación o maquillaje semipermanente.

“Por fin a mi retoque de color de labio... Esperando media hora a que me haga la anestesia”, documentó la influencer reconocida por sus consejos espirituales, de alimentación y coorporales.

Video: Tania Ruiz / IG.

Ruiz escribió en sus historias de la red social: “No duele, no duele, no duele”. Así explicó que la aplicación de maquillaje semipermanente no le afectó en lo más mínimo en su cuerpo.

La modelo, con su peculiar sentido del humor, también publicó algunas imágenes para burlarse del resultado que podría tener este procedimiento en sus labios. “Así saldré de aquí, con la boca estilo changostyle”, resaltó.

Pero lo que más sorprendió fue la forma en que la especialista le aplicó la micropigmentación. A Tania se le aplicó una dosis de anestesia, después con una maquina se le colocó el color que ella misma eligió y terminó con un aparato que evita la hinchazón.

“Amo el color que escogí, es mezclado con dos colores. La maquinita se usa para desinflamar. Sólo dura así de inflamado un día”, añadió la modelo, influencer y actual pareja sentimental del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tania explicó que este tratamiento se lo hizo después de varios meses de ausencia, ya que decidió resguardarse en su departamento de la Ciudad de México desde que comenzó la cuarentena por coronavirus y después, cuando contrajo la COVID-19, reforzó las medidas de aislamiento social.

Tania explicó que este tratamiento se lo hizo después de varios meses de ausencia (Foto: Instagram)

El mes pasado reapareció en sus redes sociales después de permanecer varios días en reposo. La modelo fue diagnosticada con coronavirus a inicios de agosto cuando decidió realizarse la prueba porque presentó conjuntivitis, una presión en el pecho y la pérdida del olfato y el gusto.

Comenzó con los malestares después de pasar unos días al lado de su familia en San Luis Potosí, informó la revista mexicana ¡Hola!. Su hija Carlotta, de seis años, permaneció bajo el cuidado de sus abuelos maternos en espera de reunirse con su mamá.

“Sí di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada y llevo como cinco días sin olor ni sabor”, declaró horas después para la revista Quién.

La modelo destacó que tuvo muchos síntomas, pero afortunadamente jamás experimentó fiebre “y siempre respiré bien, aunque con la nariz tapada”.

Conforme avanzaron los días, Tania Ruiz también mostró su mejoría a través de su cuenta de Instagram. “Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó la COVID. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí... le dije que por favor me trate bien”, escribió en su cuenta.

El mensaje de Tania Ruiz para hablar de su recuperación

“Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido... pero a veces tiene sus horas buena onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones gente bonita”, concluyó la modelo y empresaria de 32 años.

Y fue esta semana cuando compartió en Instagram su primera foto después de la enfermedad: “Nos falta conciencia de saber lo importante y valiosos que somos. Lo que podemos transformar en nosotros, en los demás y vivirnos como merecemos. Son muy importantes y si no tienen quien se los diga, yo se los digo: Todo es real y aprende a verte diferente... ¡Ya de regreso! ¡Ya Sana! ¡Primera foto después del COVID!”.

