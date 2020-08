Pedro Pascal negocia unirse a Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage

En la imagen, el actor chileno Pedro Pascal. EFE/Christian Monterrosa/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 ago. (EFE).- El actor chileno Pedro Pascal, protagonista de la serie de Star Wars "The Mandalorian", negocia sumarse junto a Nicolas Cage al reparto de "The Unbearable Weight of Massive Talent" para interpretar a un seguidor del propio Cage.

Según una exclusiva publicada este jueves por el diario especializado The Wrap, Pascal dará vida a Javi, un fanático de Nicolas Cage que consigue que el conocido actor acuda a su fiesta de cumpleaños.

Al parecer, el guión de la película será una parodia sobre la idealización de los famosos y narrará un episodio en el que Cage, interpretándose a sí mismo, tiene que actuar según sus personajes más populares para estar a la altura de la ocasión, ya que las cosas no salen como se esperaban.

Tom Gormican ("Ghosted" y "That Awkward Moment") dirigirá esta cinta, cuya producción se espera que comience en los meses de otoño.

Por su parte, tras su éxito en "Narcos", Pascal estrenará pronto la segunda temporada de "The Mandalorian", la primera serie derivada del universo Star Wars que lanzó Disney en su plataforma de "streaming" y que se ha convertido en una de las candidatas a mejor drama en los próximos premios Emmy con 15 nominaciones.

Aunque está lejos de las 26 logradas por "Watchmen", la serie del universo "Star Wars" se sitúa como la quinta más nominada, tras "The Marvelous Mrs. Maisel", "Ozark" y "Sucession", según las candidaturas anunciadas por la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

Después de la decepción de las últimas películas de "Star Wars", esta serie ha recuperado a los fans que desde hace más de 40 años han seguido cada una de las aventuras de Luke Skywalker y su familia.

Disney planea estrenar en octubre próximo la segunda temporada de la serie y ya está en preparación la tercera, al tiempo que Pascal también aparecerá en "Wonder Woman 1984".