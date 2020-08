Susana Alexander se une a la moda ‘online’: presentará de forma virtual “Madre solo hay una, y como yo ninguna”

(Foto: Twitter @susana_alexandr)

Tras el golpe implacable del COVID-19, la cultura, las artes y los espectáculos agonizan. Los teatros cerraron sus puertas. Los escenarios y festivales se clausuraron. Los rodajes se suspendieron. Los grandes late-night interrumpieron sus emisiones y ahora, la incapacidad de doblegar al virus o reducir su propagación fuerza el cierre de librerías históricas y amenaza la celebración de eventos como la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Sin embargo, hay quienes encuentran en la adversidad nuevas oportunidades, y se reinventan para adaptarse a estos tiempos frustrantes. Es el caso de la actriz mexicana Susana Alexander, quien lanzará próximamente su primer proyecto en línea, el espectáculo Madre solo hay una, y como yo ninguna.

Durante muchos años, la intérprete ha representado la obra sobre la tarima de un escenario; sin embargo, al igual que le ocurrió a miles de artistas, el cierre de los salones obligó a cancelar las giras programadas. Entonces, el productor Diego Cantú le propuso llevar su función al mundo digital.

“Para empezar, la grabación de este espectáculo fue lo más profesional que se pudiera imaginar. Llegaron dos camarógrafos, la chica de sonido, tenía mi micrófono, pusieron en el estudio en el que estoy yo un telón negro”, contó Susana Alexander en conferencia de prensa.

La presentación, que tiene una duración de 74 minutos, busca reconocer el papel de las madres, y ser “un recordatorio de que debemos cuidarlas, quererlas y valorarlas”. A lo largo de la obra, en la que se habla hermosamente de ellas, se leen diferentes “textos de poesía, de cuentos, casi todos de mujeres mexicanas, pero no todos; es maravilloso”, explicó la actriz, que al cierre del espectáculo recita un fragmento muy emotivo de “El libro de mi madre”, de Albert Cohen.

Cuestionada acerca de las dificultades del formato digital, y la aceptación del público de este tipo de modalidad, Susana Alexander aseguró que es exactamente igual a interpretarla en un teatro, y que ella continuará trabajando online en el futuro.

“Hagan de cuenta que estaba en Bellas Artes. Ellos me dieron mi conteo, me arranqué y me seguí. No hay ninguna diferencia en hacerlo en línea que si hubiera ido yo a Monterrey y presentarme en el teatro de la ciudad o donde usted quiera... Habrá gente que le importe, habrá gente que quiera verme, habrá gente que le interese este espectáculo, habrá gente que me quiera hacer el favor de honrarme con su presencia, ninguna diferencia con la realidad”, detalló.

El gran estreno será el sábado 8 de agosto, a las 18:00 horas. El ticket tiene un precio de 100 pesos si se compra antes del viernes 7 de agosto, y un costo de 120 el día del evento, que se transmite a través de la plataforma Arema Live. En un momento en el que la gran mayoría de espectadores están sedientos de contenidos de entretenimiento, la actriz mexicana invitó al público a unirse y apoyar al teatro nacional, que atraviesa una situación de gran dificultad.

“La desesperación que tenemos los actores es que no tenemos ingresos, y parece que no los tendremos en mucho tiempo, porque lo último que se va a abrir serán los teatros”, comentó Susana Alexander.

“Yo lo único que pido es que la gente me haga el milagro de su presencia... Nosotros los actores trabajamos para el público, necesitamos público. Si no, no podemos hacerla. No funcionamos”, agregó.

