Celia Lora se vistió de Gatúbela y emocionó a sus seguidores

Celia Lora ha pasado la cuarentena subiendo imágenes candentes para sus fans (Foto: IG @celi_lora)

La modelo y playmate, Celia Lora, volvió a encender las redes sociales luego de estrenar una foto en la que aparece disfrazada del personaje Gatúbela, en la que destacan sus brillantes ojos azules.

Hasta el momento, la foto ha recibido más de 600,000 Me Gusta en menos de un día, Lora ha subido otras dos fotos en las cuales aparece posando de una forma muy sensual, en la primera aparece usando un leotardo rojo mientras posa recostada viendo hacia la cámara, apoyando su rostro en su mano y curveando su cintura.

En una tercera foto, Celia Lora presume su figura mientras posa en ropa interior y está sentada a los pies de una escalera, mostrando sus tatuajes y con las manos colocadas en la parte inferior de su cuerpo. Estas dos últimas imágenes tienen más de 100,000 Me Gusta cada una.

Celia Lora apareció disfrazada de Gatúbela, lo cual llevó a que la foto recibiera más de 600 mil Me Gusta (Foto:IG@celi_lora)

Lora, de 36 años, sigue participando en el reality show de Acapulco Shore 7, en donde ya ha participado en los conflictos que suelen tener lugar en el programa, sin embargo este fue suspendido momentáneamente por la contingencia causada por el COVID-19, y el cual regresó al aire el pasado 2 de junio.

Esta es otra de las fotos que subió Celia Lora, que recibió más de 100 mil Me Gusta (Foto:IG@celilora)

Recientemente, Lora apareció en el programa luego de una pelea entre las participantes Dania y Nacha, quienes se agredieron a golpes, por lo que Celia y otros participantes tuvieron que intervenir para detener el conflicto.

Durante el periodo de pandemia, Celia Lora aprovechó las redes sociales para subir fotos atrevidas con el punto principal Celia Lora también apareció mostrando unas reveladoras imágenes incitando a sus seguidores y fans a quedarse en casa.

Además de que ofreció promocionar de forma gratuita mediante un retweet y compartidos, la publicidad de negocios para que se dieran a conocer y ofrecieran sus servicios a domicilio para poder ayudarse con ventas durante el periodo de falta de actividades.

Celia Lora es la artista con contenido adulto más consumido para los mexicanos, luego de que estrenara una parte de pay per view o pago por ver para poder obtener acceso a fotos incluso más reveladoras en su portal.

Celia Lora no se casará y no se ve en el futuro como una madre

Otro de los puntos que resaltó la modelo es que no se ve como una persona casada ni mucho menos teniendo hijos, esto porque su estilo de vida no se lo permitiría pero también porque lo ha visto con muchos de sus amigos a los cuales no ve que sean particularmente felices.

Me muero, yo no, yo eso sí lo tengo muy claro, zafo, no (...) Ya que lo veo con gente cercana, con amigos, no son felices, sobre todo las mujeres, es otra onda, o sea, cambia tu vida completamente, desde el trabajo, todo, entonces yo sí tengo claro que eso para mí no es

Además dijo que ni siquiera se ve con un novio o con pareja, pues no tendría la paciencia para poder llevar una relación formal por lo que la actriz refirió que hasta el momento se mantiene feliz con su estilo de vida:

Yo ya decidí que eso de tener novio no es para mí, me da una hueva, no tengo paciencia, si de mi mamá me harta que me esté escribiendo mensajes, ahora un fulano, no… no tengo paciencia, me desespero

