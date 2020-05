El drama de Ninel Conde: violencia, una orden de restricción y la súplica a AMLO para recuperar a su hijo

Ninel Conde se presentó en días pasados en Palacio Nacional (Foto: IG)

Hasta las puertas de Palacio Nacional llegó Ninel Conde el presente mes, pues la actriz y cantante mexicana se encuentra en una incansable lucha por la custodia de su hijo Emmanuel, fruto de su relación con el empresario Giovanni Medina Morales, quien no le permite ver a su hijo desde hace más de tres meses.

Hace un par de días la Bombón Asesino, como se le llama cariñosamente en México, declaró que fue a manifestarle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “cómo una ciudadana y madre está privada de ver a su hijo”.

Después de presentar una carta ante Palacio Nacional, Ninel destacó que sí hubo respuesta por parte del Presidente, pues se acordó que esta semana se presentarán pruebas, junto con los abogados para conocer a fondo el caso y las inconsistencias que lo acompañan.

El pasado 29 de mayo se dio a conocer que un juez de lo familiar le prohibió a Ninel acercarse a su pequeño Emmanuel, de cinco años de edad.

La actriz pidió ayuda al Presidente. Foto: TvyNovelas/IG.

Todo comenzó por la presunta declaración por parte del padre del niño a las autoridades, de que la famosa era un riesgo para el menor, pues según Ninel, él pidió la custodia del menor tras declarar falsamente que ella abandonó al niño y que tenía coronavirus.

“Vamos a tener pláticas con los abogados para explicarles las inconsistencias que aparecieron desde la alcaldía en Cuajimalpa. Un Ministerio Público decretó medidas preventivas sin una sola prueba presentada por parte del padre de mi hijo, cuando dijo que yo abandoné al niño y que yo tenía coronavirus, con ese simple dicho le dieron medidas preventivas de que el niño se quedara con él y desde ahí están cometiendo delitos”, subrayó la cantante al programa De primera mano.

Por su parte, Giovanni Medina, de 31 años de edad y quien sostiene varios negocios con personas del mundo de la farándula aseguró para grupo Imagen que él tenía un acuerdo con su ex pareja, pues según mencionó, él ingresó a los juzgados familiares con un convenio a los juzgados familiares.

“Ella de propia voluntad acordó conmigo que el niño vivirá conmigo todos los días hábiles del calendario escolar. Entonces en los hechos el niño vive conmigo”.

El pasado 29 de mayo se dio a conocer que un juez de lo familiar le prohibió a Ninel acercarse a su pequeño Emmanuel, de cinco años de edad. (Foto: Instagram de Ninel Conde)

De acuerdo con la Bombón Asesino, el empresario usó sus influencias para poder ganar esa orden de restricción.

“Desgraciadamente las amenazas del padre de mi hijo, de que si yo me separaba de él me iba a quitar al niño y que iba a utilizar todas sus influencias políticas y sus contactos, se están cumpliendo ya que un Ministerio Público determinó que yo tengo que estar alejada de mi hijo”, dijo Ninel.

En días pasados, se dieron a conocer presuntos mensajes por parte de Giovanni que dan muestra de ser una persona violenta y su odio en contra de la artista.

“Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mal como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás. Mitómana, mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”.

“Dios y yo lo sabemos y lo hice de buena fe y que Dios te perdone porque hay un Dios justo y una madre desesperada y sí, te saliste con la tuya”, agregó la actriz en una entrevista con medios el día de su visita a Palacio Nacional.

Cabe destacar que Emmanuel nació en 2015, Giovanni Medina anunció en redes sociales el hecho junto con una fotografía y en compañía de Ninel Conde.

Sin embargo, poco después la cantante comenzó a hablar sobre el desgaste de su relación con el empresario.

