“A ver quién te apoya”: Sara Sosa anunció un homenaje a José José y fue criticada

Sara Sosa es la polémica hija del fallecido José José (IG: sari_oficial)

Sara Sosa, la polémica hija menor del fallecido cantante José José, anunció un homenaje que realizará en honor del intérprete.

En su cuenta de Instagram, Sosa anunció “Homenaje a Papá”, para el próximo 21 de junio y que transmitirá a través de su canal de YouTube.

Su anuncio, sin embargo, no fue tomado del todo bien, pues entre los más de 400 comentarios que recibió destacaban algunas críticas. “A seguir exprimiendo a papá”, “A ver quién te apoya”, “No tiene vergüenza”, “falsa”, “Judas”, “Será ‘se me acabó el dinero de papá’ deja que pase la cuarentena por el covid19 y seguimos contigo”, se leía entre algunos de los mensajes.

Sara anunció el concierto en honor a su padre

Por lo que pudo verse en el pequeño clip que compartió, ella podría cantar en honor a su papá y es que, como se recordará, meses después del deceso del “Príncipe de la Canción”, Sara lanzó su carrera como cantante, pues según ella fue algo que su padre quería que hiciera.

Algunas de las críticas que recibió

Las publicaciones más recientes de Sara en su red social tienen que ver precisamente con su faceta como cantante.

En su post anterior al homenaje, Sara compartió una foto con algunos músicos y cantantes y expresó su agradecimiento.

El año pasado lanzó su carrera como cantante (IG: sari_oficial)

“Estoy tan agradecida con cada uno de ustedes. Han sido una bendición en la vida de muchos pero en especial en la mía. En poco tiempo nos hemos convertido en una familia. Encontré hermanos, amigos y compañeros de música son increíblemente ungidos por Dios y es un honor tocar con ustedes. Los amo mis hermanos y espero verlos muy pronto”.

También le dedicó un mensaje al rapero Noé, con quien tiene una amistad.

“En las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas, siempre has estado a mi lado hermanito querido. La aventura apenas comienza y el legado que estás creando es impresionante. Como decía papá, ‘Eres un poeta. Tienes un don único’. Gracias por darnos la oportunidad de ser una parte de tu vida personal y artística. Te amamos y te deseamos siempre lo mejor porque te lo mereces. Gracias por todo lo que hiciste y por lo que sigues haciendo por nuestra familia”.

La polémica Sarita

El año pasado la hija de José José fue señalada como la “gran villana” tras la muerte del cantante, ocurrida el 28 de septiembre de 2019, y todo por las circunstancias en las que se dio el deceso y las decisiones que tomó después.

Sus hermanos Marysol y José Joel la acusaron por llevarse a su padre a Miami e impedirle el contacto con él durante más de un año.

Además, cuando llegaron a Miami tras la muerte del “Príncipe de la Canción”, Sara les ocultó el lugar donde se encontraban los restos del intérprete, por lo que Marysol y José Joel tuvieron que peregrinar por hospitales y funerarias para encontralo.

Finalmente las autoridades de México y Miami intervinieron para lograr un acuerdo entre los hermanos, pero dichos acuerdons fueron rotos por Sara, según dijo José Joel.

Y es que la gran petición del público era que los restos de José José viajaran a México para que tuviera un homenaje de cuerpo presente; sin embargo, Sara decidió que el cuerpo fuera cremado y solo la mitad de las cenizas fueron trasladadas al país.

El nacimiento del Principito

La familia de José José también fue noticia en los últimos días luego del nacimiento de Patricio, el primer nieto varón del cantante, que es hijo de Marysol Sosa.

(Foto: Instagram)

Sosa compartió esta semana en Instagram una foto del rostro de su “Principito”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No recibía dinero de José José”: Sarita Sosa habló sobre la relación económica con su padre

Así es el rostro del primer nieto varón de José José: Marysol Sosa compartió una foto de su “Principito”