“Quería que la serie fuera un homenaje, pero así como quedó no creo que lo sea tanto. Revelar la verdadera vida de ella, que el público la conociera, sobre su carrera, es una gran historia, pero en la serie le pusieron muchas cosas que el libro no dice, solo buscan el escándalo. Como salió la serie no estoy de acuerdo, las cosas no pasaron así. Los invito a que lean el libro para que conozcan la verdad".