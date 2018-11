Kim Kardashian suele levantar la temperatura en las redes sociales con sus sensuales selfies. La famosa recibe millones de "me gusta" en cada una de sus publicaciones en ropa interior o en bikini pero no precisamente de su marido. La estrella de Keeping Up With the Kardashians visitó el programa de Ellen DeGeneres y admitió que al rapero no le gusta que ella publique este tipo de imágenes.