"No pretendo sugerir que una relación emocional entre padre e hijo sea homoerótica", dijo el actor que en su carrera ha tenido personajes homosexuales, incluido su papel como David Fisher en el aclamado drama Six Feet Under de HBO. "Me refiero a una intimidad emocional o conexión. Sentía el deseo de tener conexiones emocionales con hombres más allá de la cerveza, los deportes y el choque de puños que se consideraban 'gay'", explicó.