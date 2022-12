EEUU sancionó a dos empresas libanesas por prestar servicios financieros al grupo terrorista Hezbollah. (REUTERS)

La administración de Joe Biden impuso sanciones por terrorismo contra dos contables y dos empresas del Líbano por prestar servicios financieros al grupo terrorista Hezbollah.

El Departamento del Tesoro anunció que también impondrá sanciones contra “organización terrorista extranjera” por ayuda a Hezbollah, en la adquisición de armas.

Las sanciones van dirigidas contra Adel Mohamad Mansour, director ejecutivo del grupo al-Qard Al-Hassan de Hezbollah, que ha sido previamente sancionado por Estados Unidos, así como a otra empresa en la que está involucrado, al-Khobara para Contabilidad, Auditoría y Estudios.

Las sanciones también se aplicarán a la empresa Auditores para la Contabilidad y la Auditoría y a uno de sus representantes, Naser Hasan Neser, así como a Hassan Khalil, que según el Departamento del Tesoro estadounidense participó activamente en la adquisición de armas.

“Las personas y empresas designadas hoy han facilitado el funcionamiento del aparato financiero de Hezbollah en todo el Líbano”, dijo el Tesoro en un comunicado.

“Su personalidad pública como profesionales e instituciones financieras es sólo otra forma en la que Hezbolá oculta su abuso del sistema financiero para apoyar su agenda desestabilizadora”, se lee en la misiva.

Adel Mohamad Mansour le restó importancia al impacto de las sanciones.

“Estoy orgulloso y esto es una medalla de honor para mí”, dijo a la agencia de noticias The Associated Press.

“Esto no me preocupa en absoluto. Desde que me uní a esta línea (Hezbollah) me esperaba cualquier cosa”, dijo Mansour. Añadió que Al Qard al Hassan ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2007 y aseguró que ello no ha obstaculizado su trabajo.

El pasado 3 de noviembre Estados Unidos impuso sanciones contra un grupo de personas, empresas y buques relacionados con una red de contrabando de petróleo que, según afirmó, beneficia al grupo Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Más de una decena de empresas, seis personas y 11 embarcaciones con banderas de todo el mundo, desde Yibuti hasta Panamá, fueron incluidas en las sanciones por participar en un plan que incluía mezclar y exportar petróleo iraní ya sancionado.

La Oficina del Tesoro para Control de Activos en el Extranjero dijo que Viktor Artemov, Edman Nafrieh, Rouzbeh Zahedi, Mohamed El Zein y otros utilizaron decenas de empresas para realizar actividades ilícitas.

La medida se adoptó después de que el Departamento de Estado designara en septiembre a dos empresas chinas y el Tesoro penalizara a una red de empresas con sede en Hong Kong, Irán, India y Emiratos Árabes Unidos por desempeñar un papel fundamental en el envío de petróleo iraní sancionado.

Debido a las sanciones, las partes no tendrán acceso a cualquier propiedad o activo financiero en Estados Unidos.

(Con información de The Associated Press y The Independant)

