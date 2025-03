La vicepresidenta pide a Petro "escuchar al pueblo" tras críticas por el embajador en Tailandia

Bogotá, 13 dic (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, recordó este viernes al presidente, Gustavo Petro, que es "importante escuchar al pueblo" frente a las críticas suscitadas por la designación de Daniel Mendoza, un polémico productor audiovisual, como nuevo embajador en Tailandia y le recordó que se trata de "una cuestión de principios".

"Como Vicepresidenta de la República y Ministra de la Igualdad y la Equidad no puedo tolerar la misoginia. Este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales. Por esta razón, no es posible que quienes van en contra de la promesa del cambio con las mujeres integren este gobierno", escribió Márquez en su cuenta de X.

La intención de Petro de asignar el cargo de embajador en Tailandia a Mendoza, sin experiencia diplomática ni en cargos públicos previa, se conoció el jueves, y desde entonces no han sumado críticas a la decisión desde todos los sectores políticos y de la sociedad debido a los comentarios públicos hechos por el productor, marcados por la misoginia, la apología al sexo con menores y la pornografía.

"Las mujeres y las niñas, así como todas la personas, merecemos respeto y dignidad. Rechazo cualquier forma de violencia y discriminación y mucho más si está asociada a personas que ocupan u ocuparán cargos en este gobierno", agregó la vicepresidenta.

Y concluyó: "Esto es una cuestión de principios y los principios no se negocian".

El nombramiento de Mendoza, autor de la serie 'Matarife' contra el expresidente Álvaro Uribe (2022-2010) y conocido por sus expresiones en las redes sociales con vulgaridades de alto calibre contra las mujeres, fue defendido por Petro el jueves con un comentario en un acto público en Barranquilla que aumentó la indignación en el país.

"Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza, el que hizo el 'Matarife', porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento; cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor", dijo el mandatario.

Entre los que han rechazo el nombramiento está la embajadora itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista de la Cancillería, Arlene Tickner, quien escribió en X: "rechazo categóricamente los trinos de Daniel Mendoza Leal. Son misóginos y avalan la violencia sexual contra mujeres y niñas".

A Tickner se sumó la embajadora en Austria y responsable de la política global de drogas, Laura Gil, quien señaló: "He comunicado mis preocupaciones en privado y ahora lo hago en público: los trinos del señor Mendoza constituyen violencia de género".

Mientras tanto, varias congresistas pidieron a Tailandia no otorgar el beneplácito a Mendoza y también la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su vehemente rechazo a la decisión de Petro porque "las actuaciones del señor Mendoza alientan la violencia sexual y de género contra mujeres y, particularmente, contra niñas".