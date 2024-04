Así fue la visita de la mamá de Camilo Pulgarín a ‘La casa de los famosos Colombia’: le dijo cómo lo quiere ver

Camilo Pulgarín tuvo la visita de su mamá en 'La casa de los famosos' y recibió un fuerte mensaje - crédito cortesía Canal RCN

Ya son más de 79 días los que llevan encerrados en la casa más famosa de Colombia las celebridades que asumieron el reto de competir, sin conocimiento absoluto del exterior y conviviendo entre ellos con sus distintas formas de ser.

Por eso, cada vez el reality del Canal RCN da de qué hablar en los medios de comunicación y las redes sociales, pues es una montaña rusa de emociones que no tiene fin.

Los momentos de euforia hasta otros de melancolía y desespero han sido algunos de los sentimientos que se ha visto que han tenido los participantes al interior del programa

Sin embargo, uno de los más llamativos tanto para ellos como para el público es la actividad de ‘congelados’, que es cuando les toca quedarse estáticos porque personas que representan amor y apoyo entran a la casa por unos segundos.

Siguen los 'congelados' en 'La casa de los famosos Colombia' para que entren visitas - crédito cortesía Canal RCN

Por el momento, ya quedan solo 13 famosos en la competencia, contando con los recién llegados Sebastián González y el carismático Camilo Pulgarín, el creador de contenido de Medellín, el cual fue sorprendido en la noche del 29 de abril con la visita de su mamá.

Una sorpresa que dejó con lágrimas a Camilo, porque aunque es de los participantes que menos tiempo lleva alejado de la sociedad, la añoranza por sus seres queridos la siente con intensidad. Es por esto que Camilo Pulgarín se vio abrumado al ver a su mamá, la señora María Eugenia, quien ingresó por medio de la dinámica de ‘congelados’ y ambos protagonizaron el emocionante encuentro.

En las redes sociales está circulando el mensaje que le dejó su madre, ya que le recordó en solo dos minutos cuánto lo amaba y lo orgullosa que estaba de él. Además, le dejó claro que lo apoya en el camino y las decisiones que ha tomado, pues incluso lo motivó a seguir mostrando a su personaje de ‘María José' en las cámaras del reality.

La mamá de Camilo dejó a todos los presentes con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de amor desde el momento en el que abrió la puerta, pues entró preguntando por su hijo, ya que en ese momento no lo vio.

“¿Dónde está mi hijo? ¡Cami! ¿Dónde estás, hijo?”, decía mientras lo buscaba y ya después que lo vio se dejó llevar por las palabras de amor y apoyo.

“Te amo. Tu papá te adora. Sigue adelante, eres una gran persona. Lo has demostrado. No te deprimas. Eres alegre. Esa María José me hace gozar mucho. No llores. Mucha suerte. Te ha ido muy bien. Tienes una estrella grande. Logra todas tus metas”, dijo la señora María Eugenia en su mensaje.

La mamá de Juan Camilo Pulgarín visitó 'La casa de los famosos Colombia' y lo regañó porque está muy delgado - crédito kathe673/TikTok

Sin embargo, como toda mamá, lo detalló y le dejó claro que está bajando de peso así que lo regañó de una forma maternal y tierna y le pidió que comiera bien.

“Estás muy delgado. ¡A comer bien! ¡Pilas, pues! Te esperamos en la casa con los brazos abiertos”, fueron las palabras con las que terminó su visita la mamá de Camilo Pulgarín.

Mamá de Camilo Pulgarín lo regañó porque está muy delgado - crédito @jcamilopulgarin/IG

En el momento en que salió la señora Eugenia de la casa, la reacción de los compañeros de Camilo Pulgarín no se hizo esperar. Cuando les dieron la orden de moverse, el equipo ‘papillentes’ se lanzó en una carrera hacia él, demostrándole con abrazos su inmenso cariño y apoyo incondicional. Además, para compartir la alegria que estaba sintiendo el participante.

La jornada del lunes de los famosos terminó carga de alegrías con la llegada de Curuba, la adorable perrita que llenará de alegría la casa por unos días.