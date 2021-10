Colin Powell estaba vacunado contra el COVID-19, pero el cáncer ya había debilitado su sistema inmunológico

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, durante su presentación sobre Irak ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York el 5 de febrero de 2003, en una foto de archivo. El ex general norteamericano murió este lunes 18 de octubre como consecuencia de complicaciones por coronavirus (Reuters)

Colin L. Powell murió por complicaciones de COVID-19 a pesar de estar “totalmente vacunado”, dijo su familia en un comunicado. Sin embargo, su sistema inmunológico ya estaba comprometido a causa de un mieloma múltiple contra el que luchaba desde hacía años. Peggy Cifrino, asistente del ex secretario de Estado durante muchos años, aclaró que había sido tratado con éxito de un cáncer de los glóbulos blancos de la médula ósea, especificó el diario The New York Times.

El comunicado de la familia no proporcionó más detalles sobre las complicaciones o las condiciones de salud subyacentes. Se dice que Powell fue tratado en el Centro Médico Nacional Walter Reed. El comunicado no detallaba más sobre su salud o su historia clínica. El general retirado y ex funcionario de la administración George W. Bush tenía 84 años.

Como consecuencia de la enfermedad, los pacientes con mieloma múltiple tienen el sistema inmunitario comprometido y corren un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave. En muchos casos, también es probable que las vacunas sean menos eficaces. En un estudio publicado en julio en la revista Nature, se determinó que sólo el 45% de las personas con este tipo de cáncer “desarrollaron una respuesta adecuada” tras recibir las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna. No se sabe qué tipo de fórmula había recibido Powell.

Como señalan todos los estudios científicos, el COVID-19 grave es poco frecuente en personas que han sido totalmente vacunadas, como era el caso del ex secretario de Estado norteamericano. En junio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que habían recibido informes de 10.262 infecciones graves hasta el 30 de abril, una pequeña fracción de los 101 millones de estadounidenses que habían sido vacunados hasta esa fecha. De esos casos, el 2% falleció, señaló el Times.

El general de cuatro estrellas -que fue nombrado en el gabinete por Bush- adquirió especial notoriedad mediática mundial luego de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, cuando Washington desplegó una nueva política exterior. Protagonizó recordadas ponencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas argumentando a favor de la intervención en Irak.

“El General Colin L. Powell, ex Secretario de Estado de los Estados Unidos y Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha fallecido esta mañana debido a complicaciones derivadas del Covid 19. Estaba totalmente vacunado. Queremos dar las gracias al personal médico del Centro Médico Nacional Walter Reed por su atento trato. Hemos perdido a un notable y cariñoso marido, padre, abuelo y un gran estadounidense”, informó su familia en un comunicado.

Aunque se identificó como republicano moderado y pragmático durante décadas, se opuso a la candidatura de Donald Trump en 2016 y 2020, apoyando a sus rivales Hillary Clinton y Joe Biden. Tras el ataque al Capitolio de enero pasado, se desafilió del partido conservador y se llamó independiente.

El presidente George W. Bush y el secretario de Estado Colin Powell caminan solos hacia el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 4 de octubre de 2001, en una foto de archivo. Powell murió este lunes 18 de octubre a los 84 años (Reuters)

Nació en Harlem (Nueva York) en 1937, hijo de inmigrantes de Jamaica. Estudió geología (1958) y luego realizó en MBA en la Universidad George Washington (1971). En el medio, fue desplegado dos veces a la Guerra de Vietnam.

Los homenajes comenzaron a llegar desde el Congreso, donde el senador demócrata Mark Warner elogió a Powell como “un patriota y un servidor público”, mientras que el republicano de la Cámara de Representantes Peter Meijer lo describió como una rareza en la era moderna: “un verdadero soldado estadista”.

George W. Bush dijo que él y la ex primera dama Laura Bush estaban “profundamente entristecidos” por la muerte de Powell. “Fue un gran servidor público” y “ampliamente respetado en casa y en el extranjero”, dijo Bush. “Y lo más importante, Colin era un hombre de familia y un amigo. Laura y yo enviamos a Alma y a sus hijos nuestro más sincero pésame al recordar la vida de un gran hombre”.

