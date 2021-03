“Obviamente no puedo cubrirlo”: Chris Cuomo sobre las acusaciones de acoso contra su hermano, el gobernador de NY

El periodista Chris Cuomo, habló durante su programa, transmitido en horario estelar, sobre las acusaciones de acoso en contra de su hermano, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York. Foto: Impresión de pantalla

El periodista Chris Cuomo habló, este lunes, sobre las acusaciones de acoso que tiene su hermano mayor, el gobernador demócrata del estado de Nueva York, en Estados Unidos, Andrew Cuomo, durante su programa en horario estelar.

El periodista y presentador de noticias de la cadena CNN, dijo que sabe lo que estaba pasando con su hermano, pero que no pudo cubrirlo por conflicto de intereses.

“Eres sincero conmigo. Seré sincero contigo”, dijo el presentador de “Cuomo Prime Time”. “Obviamente estoy al tanto de lo que está pasando con mi hermano. Y obviamente no puedo cubrirlo porque él es mi hermano. Ahora, por supuesto, la CNN tiene que cubrirlo. Lo han cubierto ampliamente y lo seguirán haciendo“.

Cuomo salió al aire momentos después de que el diario estadounidense The New York Times, diera a conocer que una tercera mujer había acusado al gobernador de Nueva York de haberle preguntado si podía besarla, en una boda, en el año 2019.

Al menos tres mujeres acusan de acoso al gobernador de Nueva York. EFE/Peter Foley/Archivo

En contexto, la semana pasada dos ex ayudantes de Andrew Cuomo lo acusaron de acoso sexual, durante el tiempo que trabajaron en su administración.

Como dijo el periodista de izquierda Brian Stelter, también de la cadena CNN en su cuenta de Twitter, Chris Cuomo agregó que “siempre se había preocupado mucho por estos temas”, presuntamente en referencia a las acusaciones de acoso.

Además de estas acusaciones, el gobernador de Nueva York, enfrenta acusaciones de encubrir muertes en asilos de ancianos a causa de Coronavirus, con el propósito de evitar una investigación federal.

Las declaraciones de Chris Cuomo se dan luego de que, el año pasado, se le permitió realizarle entrevistas amistosas a su hermano mayor, al comienzo de la pandemia por Coronavirus, en la cuál, Estados Unidos ha sido el país más golpeado a nivel mundial. En las últimas semanas, diversos medios han criticado a CNN por permitir que Cuomo bromee con su hermano durante una crisis de salud.

La declaración del periodista, referente a que “obviamente” no podía cubrir a su hermano ahora parecía equivalente a decir que sus rutinas de comedia al aire, en las cuales llamó a su hermano “Gobernador del amor”, y aceptó que no podía ser objetivo, eran inapropiadas.

Para concluir su declaración, Cuomo mencionó que “hay muchas noticias que también importan, así que vayamos después”, y presentó el discurso que hizo el ex presidente Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora.

La situación política del gobernador de Nueva York ha creado una situación incómoda en CNN, ya que en fechas recientes se vio obligada a anunciar que había prohibido que Cuomo cubriera o entrevistara a su hermano mayor.

La cadena de noticias ha prestado atención en las acusaciones de acoso sexual contra Cuomo la semana pasada, sin embargo, fue una de las redes líderes en la construcción del gobernador como un líder principal en la lucha contra el coronavirus en 2020.

Charlotte Bennett, una ex colaboradora de Cuomo, acusó al gobernador demócrata de haberla acosado sexualmente; Lindsey Boylan, una ex asesora de Cuomo, lo acusó de haber tenido un contacto físico no deseado, y Anna Ruch, de 33 años, que a diferencia de las anteriores nunca fue su colaboradora, relató al diario The New York Times que Cuomo le preguntó en 2019, durante una boda, si podía besarla. Declaró que antes de eso, el gobernador había colocado su mano en la parte baja de su espalda.

Anna Ruch acusó al gobernador de querer besarla durante una boda, en 2019. (The New York Times)

Cuando ella le quitó la mano, declaró, el gobernador dijo que le parecía “agresiva”, y le puso las manos en las mejillas. Le preguntó a Ruch que si podía besarla tan fuerte como para que un amigo que estaba cerca lo escuchara. Esto provocó que la mujer se alejara de él.

Declaró que se sintió “confundida, conmocionada y avergonzada”.

Las acusaciones han complicado las cosas para el gobernador de 63 años, quien ha sido blanco de críticas, incluso de su propio partido, luego de constituirse como estrella nacional por su manejo de la pandemia de coronavirus en 2020.

El lunes, el gobernador habilitó formalmente a que se le investigue por las acusaciones. Letitia James, fiscal general del estado, dijo que la oficina de Cuomo le concedió por escrito autorización para realizar una pesquisa independiente.

