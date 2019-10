“Durante los últimos años tumultuosos de mi abusivo matrimonio, me involucré en una relación con alguien de mi campaña. Sé que incluso una relación consensual con una subordinada es inapropiada, pero aún así permití que ocurriera”, escribió Hill en una declaración enviada a sus partidarios el miércoles, obtenida por The Associated Press. “Por eso me disculpo. Sólo deseo lo mejor para ella y espero que todos respeten su privacidad en estos tiempos difíciles”.