Su población no llega a los 500.000 habitantes, aunque es uno de los países con mayor PBI del mundo. Justamente por eso el Índice de Desarrollo Humano que elaboran las Naciones Unidas sitúa al sultanato entre los países con mejor calidad de vida. Los ciudadanos de Brunei no pagan impuestos sobre la renta personal, la salud y la educación son gratuitas y el Estado garantiza el acceso a la vivienda. Al exportar casi exclusivamente gas y petróleo, el combustible y la electricidad no representan gastos importantes en la vida cotidiana.