Thierry Henry cargó duramente contra Pochettino tras la derrota del PSG por Champions League

Henry habló tras el duelo entre el PSG y el Manchester City (Reuters)

El PSG de Mauricio Pochettino no pudo contra el Manchester City de Pep Guardiola. El elenco francés, liderado por Messi, Neymar y Mbappé cayó por 2-1 tras abrir el marcador a los 50 minutos con un disparo del francés que pasó entre las piernas de Ederson.

Sin embargo, poco tiempo más tarde, Sterling y Gabriel Jesus iban a encargarse de dar vuelta el resultado y darle al equipo la clasificación a octavos de final de la Champions como primeros del Grupo A.

Una derrota, la primera para el conjunto parisino en la competencia europea, que despertó todo tipo de críticas por parte de algunos especialistas, entre ellos la de Thierry Henry, quien no ocultó su descontento con el planteamiento que suele hacer generalmente el técnico argentino.

Pochettino y el PSG sufrieron su primera derrota en Champions (Reuters)

“Si quieres ganar la Champions League no puedes defender con siete jugadores. Es imposible, no me importa quién seas”, consideró el actual ayudante de Roberto Martinez en la selección de Bélgica, en diálogo con CBS Sports.

“Los laterales están expuestos, por lo que es prácticamente un tres contra uno, tres contra dos en el campo. El equipo que gana títulos, y la Champions League aún más, tienen sus tres delanteros de cara al balón. De esa manera, los laterales se sentirán más cómodos con lo que sucede detrás de ellos”, remarcó el legendario ex futbolista.

“En este momento están demasiado expuestos. Los equipos de Francia no pueden exponerlos, pero el Manchester City sí”, sentenció Henry, haciendo alusión a que los equipos más poderosos del continente podrían encontrar facilidades a la hora de atacar que los de la Ligue 1 no tienen.

Henry ocupa un lugar junto a Roberto Martinez en la dirección técnica de la selección belga (Reuters)

Si bien entiende que el hecho de tener a los tres galácticos en cancha no es un “problema”, el francés explicó que puede ser que con ellos el equipo quede “expuesto” en defensa. Al mismo tiempo admitió que el trío de estrellas también condiciona al entrenador rosarino: “A Pochettino no se le permite ser Pochettino en algunas ocasiones. ¿Cómo quitar a Messi, Mbappé o Neymar?. Es por eso que puso a Ángel Di María en el mediocampo, pero estuvo expuesto y no ayudó”.

Unas críticas que, pese a lo contundente que fueron, lejos estuvieron de ser tan determinantes como las de Jamie Carragher, que en diálogo con el mismo medio británico aseguró que, “Pochettino tiene que salir de ese club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana. Lo haría, honestamente, y es por culpa de estas tres estrellas (Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar)”.





