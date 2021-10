El Kun Agüero pasó la noche en el hospital y le detectaron una arritmia

Agüero se retiró del campo a los 40 minutos del primer tiempo (Reuters)

Después de caer sobre el césped del Camp Nou a los 40 minutos del primer tiempo frente al Alavés y ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Cataluña, el periódico español El País reveló el resultado de los primeros exámenes médicos que se le realizaron a Sergio Agüero.

Según el medio en cuestión, los estudios cardiológicos a los que se sometió el Kun y por los cuales pasó toda la noche hospitalizado, arrojaron que el delantero argentino sufrió una arritmia (problemas del ritmo cardíaco que hacen que los impulsos eléctricos no funcionen adecuadamente haciendo que el corazón lata de manera irregular).

Al mismo tiempo, el rotativo también informó que el ex Manchester City ya había sufrido un episodio similar “hace unos diez días” atrás. Desde el club todavía no hay un comunicado oficial reciente, mas allá del que publicó después del partido.

“Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico”, fue el primer parte médico que brindó la entidad azulgrana, al mismo tiempo que confirmaba una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha de Gerard Piqué

El periódico Sport, en tanto, accedió a la misma información y agregó que permanecerá internado para que puedan hacerle chequeos más profundos y seguir analizando su estado de salud. “El futbolista está tranquilo, dentro de lo que cabe, pero preocupado por esta nueva situación a la que se enfrenta, aunque ya sufrió un episodio igual a los 12 años”, recordó el medio catalán.

El episodio se produjo después de una jugada en la que protagonizó un salto junto al defensor Víctor Laguardia. Aunque en esa disputa por el balón no hubo ningún choque ni forcejeo el argentino terminó sentándose sobre el césped y tomándose la garganta y el pecho ante el desconcierto de todos los presentes en el Camp Nou.

Segundos después llegó el personal médico y tras atenderlo por unos instantes en el campo, pidieron que fuera retirado en camilla, sin embargo el delantero prefirió salir por sus propios medios.

Agüero se tiró sobre el césped y se tomó la garganta (Reuters)

“Le he preguntado y me ha dicho que estaba un poco mareado”, comentó el técnico interino del Barça, Sergi Barjuan, en la rueda de prensa posterior al empate frente al Alavés por 1-1. “Me he enterado ahora que ha estado en el hospital. No puedo decir más porque no sé más”, agregó.

Tras sus declaraciones, los medios españoles publicaron imágenes de la ambulancia que llevó al atacante de 33 años desde el Camp Nou rumbo al centro médico y el medio catalán Sport informó en un primer momento que el deportista sufrió una “leve taquicardia que le provocó falta de aire y un mareo”.

Este duelo marcó la quinta presentación del Kun con la camiseta del Barcelona. El goleador debutó contra el Valencia el pasado 17 de octubre después de dos meses de inactividad por una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha.

Posteriormente tuvo su estreno en Champions frente al Dynamo de Kiev y cuatro días más tarde llegó su primer tanto frente al Real Madrid (2-1). Ese gol le permitió ganarse la titularidad en el choque contra Rayo Vallecano de la jornada anterior y nuevamente en ésta frente al Alavés.

Aun sin un parte médico oficial del club, y a falta de nuevos chequeos para analizar los problemas cardíacos que se hicieron presentes en las últimas dos semanas, todavía no está definido cuánto será el tiempo que Agüero permanezca fuera de los terrenos de juego.





