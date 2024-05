Director de la Ungrd, ‘sin pelos en la legua’, habló del escándalo de la entidad: “Los corruptos que se vayan a la derecha”

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, habló sobre la 'olla' de corrupción al interior de la entidad - crédito Presidencia - Freepik

En medio del encuentro gubernamental “Gobierno con los Barrios Populares”, desde Bogotá, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se pronunció con relación al escándalo de corrupción que actualmente sacude a dicha entidad. En este sentido, el funcionario señaló que la raíz del problema radica en la presencia de individuos corruptos que se infiltraron en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que traicionaron así la confianza depositada en ellos.

Carrillo, que asumió la dirección de la unidad tras la salida de Olmedo López debido al escándalo relacionado con los carrotanques que llevarían agua a La Guajira, elogió la gestión del presidente Petro frente a la crisis, al destacar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

“Yo quisiera ver qué otro gobierno hubiera sido capaz de coger esta entidad y abrir la caja de pandora. Hay que reconocerle al presidente cómo está enfrentando esta crisis que es enorme. Pero, estamos reconstruyendo la entidad y recogiendo los pedazos que quedaron”, expresó Carrillo.

Así mismo, afirmó que la unidad fue infiltrada por la corrupción desde sus inicios, al destacar que este flagelo no es exclusivo de la actual administración: “La entidad fue cooptada por la corrupción, y no en este Gobierno, esto viene desde que se creó. Y esa clase política no se fue el 7 de agosto del 22. A esa clase política corrupta todavía nos sigue correspondiendo, nos sigue correspondiendo sacarla del Gobierno”.

Carlos Carrillo, que asumió la dirección de la unidad tras la salida de Olmedo López, elogió la gestión del presidente Petro frente a la crisis - crédito Concejo de Bogotá

“Se colaron unos y traicionaron al presidente Gustavo Petro. Ellos no caben en el Gobierno. Los corruptos que se vayan a la derecha y al centro, pero en la izquierda no pueden tener espacio. El que venga a robar que se vaya, pero este proyecto no puede tener tolerancia con los corruptos”, afirmó Carrillo.

¿Cuál es el escándalo de corrupción en la Ungrd?

La Fiscalía General de la Nación está llevando a cabo una investigación del caso, el cual abarca acusaciones de sobornos, relaciones políticas indebidas y mal uso de fondos públicos en relación con un contrato millonario vinculado a la emergencia climática en La Guajira.

De acuerdo con los reportes, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, ex subdirector de desastres, son examinados por las autoridades debido a que son los principales sospechosos de las irregularidades detectadas en la entidad con respecto al programa de distribución de agua en dicha región de Colombia.

Un aspecto central de la pesquisa involucra a los contratistas relacionados con la adquisición de 40 carrotanques, supuestamente destinados a proveer agua potable a comunidades indígenas vulnerables en La Guajira; sin embargo, este contrato generó controversia debido a las irregularidades observadas en el proceso de licitación y ejecución del mismo.

La Ungrd hizo la contratación de 40 carrotanques para suplir la necesidad de agua en La Guajira, pero esto fue objeto de investigación - crédito Ungrd

El pago de $46.800 millones a la empresa Impoamericana Roger SAS por los carrotanques es otro de los puntos que genera sospecha, especialmente porque la compañía no presentó ningún anticipo y carecía de experiencia en el sector. Además, los vehículos adquiridos se encontraban almacenados sin utilizar, lo que aumentó las sospechas sobre la legitimidad del contrato.

Las conexiones entre las empresas contratistas y los funcionarios de la Ungrd también fueron señalados, debido a que tenían indicios de un presunto acuerdo para que una empresa en particular obtuviera el contrato, a pesar de presentar la oferta más costosa y sin experiencia previa en el campo.

Pinilla declaró que 13 parlamentarios y otros altos cargos gubernamentales estuvieron involucrados en la entrega de sobornos, como parte de las pesquisas vinculadas al exceso de costo de más de $20.000 millones en la compra de carrotanques para hacer frente a la emergencia del agua en La Guajira.

La investigación del caso abarca acusaciones de sobornos, relaciones políticas indebidas y mal uso de fondos públicos en un contrato millonario vinculado a la adquisición de carrotanques - crédito Ungrd

Específicamente, destacó que él mismo estuvo involucrado en la entrega de $4.000 millones destinados a Iván Name, presidente del Senado y miembro de la Alianza Verde, así como a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Liberal.

Además, mencionó a la consejera de Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en relación con el caso. A pesar de las acusaciones, todos los implicados han negado cualquier participación en los hechos.