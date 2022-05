La figura de la selección de Ucrania rompió en llanto en plena conferencia de prensa: “Todos queremos detener la guerra”

El jugador ucraniano lloró por los ataques de Rusia a su país

Oleksandr Zinchenko se quebró este martes en conferencia de prensa previa al partido entre las selecciones de Ucrania y Escocia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. El jugador del Manchester City no pudo ocultar su dolor por la masacre que ha sufrido su país por la invasión de Rusia y rompió en llanto ante los micrófonos dejando una imagen conmovedora que recorrió el mundo.

“Todos los ucranianos quieren una cosa: detener la guerra. Hablé con niños que no entienden lo que está pasando, pero tienen un sueño: quieren que termine la guerra. También tenemos otro sueño: llegar al Mundial”, declaró entre lágrimas el lateral de 25 años. Además, agregó que el título de la Premier League que consiguió con su equipo le dejó un gusto agridulce: “ Por todos los ucranianos que se mueren de hambre y sobreviven en mi país debido al ataque ruso. Estoy muy orgulloso de ser ucraniano, y algún día me encantaría poder traer este título a Ucrania para todos los ucranianos porque se lo merecen”.

Además, explicó que los primeros meses fueron los más difíciles para continuar con su carrera: “Honestamente, en algunos momentos, especialmente al principio, ni siquiera pensé demasiado en el fútbol. Porque es imposible vivir en el mismo tiempo que está pasando esto en mi país. Pero con todo el apoyo que hemos tenido, lo logramos”.

La angustia de Oleksandr Zinchenko por la situación de Ucrania (Reuters)

Ucrania se debe medir el miércoles ante Escocia en Glasgow y el ganador chocará ante Gales en la próxima ronda. El que consiga el triunfo se quedará con el boleto rumbo al Mundial de Qatar, en donde compartirá grupo con Inglaterra, Irán y Estados Unidos.

En declaraciones publicadas por la BBC, Zinchenko había adelantado la importancia que tienen estos encuentros: “Este partido es uno de los más importantes de mi vida. Los muchachos parecen estar listos y no es necesario hablar de motivación. La condición física, obviamente sin los partidos, no es fácil prepararse para los muchachos que no juegan desde hace tiempo. En este caso, no hay excusas y tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos”.

Por su lado, Escocia está tratando de clasificarse para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998, mientras que Ucrania solo ha aparecido en el torneo una vez desde que comenzó a jugar como nación independiente, en 2006. El ganador del partido en Glasgow se enfrentará a Gales.

SEGUIR LEYENDO: