Tras el escándalo con Djokovic, las autoridades de Australia investigan el ingreso al país de otros dos tenistas

Las autoridades australianas investigan otros casos similares al de Djokovic (Efe)

En medio de la tensa situación que atraviesa Novak Djokovic en Australia, el medio local The Age informó que tras su detención y traslado al hotel de refugiados Park Hotel (Melbourne), las Fuerzas Fronterizas están investigando a otros tenistas que podrían haber ingresado al país con una exención médica de características similares.

Tal como destacó el periódico en cuestión, la policía está recolectando información después de que las autoridades del Abierto de Australia confirmara este jueves que a otros participantes de la competencia se les permitió ingresar al país utilizando la misma exención que solicitó el actual número uno del mundo de la ATP.

“Soy consciente de esas acusaciones y puedo asegurarles que la Fuerza Fronteriza Australiana están investigando eso ahora”, aseguró la ministra de Asuntos Internos, Karen Adrews a 2GB. Y agregó: “Están investigando, pero si la evidencia no está allí, entonces se tomarán las medidas apropiadas”.

En este sentido, la ministra no descartó que, en el caso de que se encuentre algún incumplimiento en las reglas, los mismos serían enviados de vuelta a sus casas, tal cual está ocurriendo con Nole, quien permanecerá hasta el lunes en un hotel de refugiados de Australia a la espera que sus abogados puedan revertir la situación.

Djokovic se encuentra alojado en un hotel de refugiados en Melbourne (Reuters)

La primera diferencia que se conoció hasta el momento es que los señalados ingresaron al país después de haber contraído COVID-19 en los últimos seis meses. En primera instancia, las Fuerzas Fronterizas tomaron nota de ello y detallaron que se trataban de casos diferentes y que deberán estudiar las razones médicas que presentaron para no vacunarse.

Según explicaron tres fuentes anónimas a The Age, la documentación confidencial que presentó Nole para respaldar la exención y poder ingresar al país eran “mínimas” y estaban avaladas por un sólo médico. Por el contrario, los otros casos (en los que también se incluyó a un oficial de la competencia) tendrían más de un profesional que respaldan sus condiciones.

“No es justo que se esté produciendo una persecución política encabezada por el Primer Ministro de Australia. Han permitido la entrada de jugadores similares, pero no la de Novak Djokovic. Todo el mundo tiene claro lo que está sucediendo. No soy de los que tienen pelos en la lengua, no tengo miedo de decir la verdad. Mi trabajo es proteger a los ciudadanos de Serbia y es la verdad”, disparó el presidente serbio Aleksandar Vučic.

Los partidarios del tenista serbio Novak Djokovic se manifiestan frente al Park Hotel (Reuters)

En la misma línea, el medio en cuestión también informó que las autoridades locales no descartan la posibilidad de prohibirle la entrada al país a Djokovic durante tres años. Según detallaron, la ley federal de la nación establece que “cualquier persona cuya visa sea cancelada puede enfrentar una prohibición de volver a ingresar a Australia de hasta tres años”. Este tipo de prohibición, sin embargo, podría imponerse si la visa fuese cancelada por considerar al individuo como “un riesgo para la salud, la seguridad o el buen orden de la comunidad australiana”, y no por un error involuntario en un papeleo.

Aunque por ahora éste punto pareciera estar lejos de que se vuelva realidad, desde Australia aseguraron que dependerá del desarrollo del proceso en la corte y los próximos movimientos del tenista en suelo australiano.

SEGUIR LEYENDO