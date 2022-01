Murió Juan Figer, el empresario uruguayo que llevó a Diego Maradona del Barcelona al Napoli

(@juanfiger)

El empresario uruguayo Juan Figer, de extenso recorrido en el mundo del fútbol a través de oficiar de intermediario en transferencias de futbolistas, murió a los 87 años a causa de un paro cardíaco. Así lo comunicó su nieta Stephanie: “Desafortunadamente, después de una pelea, no pudo soportar un ataque al corazón y falleció hoy”, escribió en sus redes sociales.

“Es así como siempre te recordaré. Viajando, comiendo en un buen restaurante y hablando de fútbol”, dijo la integrante de la familia que, junto a otros miembros de la familia, seguirá adelante con los negocios en el fútbol desde el Grupo Figer, la entidad que fundó Juan en 1969.

El mayor de los Figer abrió el mercado para los jugadores sudamericanos en Brasil a partir de poner su centro de operaciones en dicho país. Así fue el caso de la contratación de Pablo Forlán, padre de Diego, por el San Pablo proveniente de Peñarol, de Montevideo. Más allá de sus relación en Uruguay, Juan fue el representante que llevó a Diego Maradona del Barcelona a Nápoles.

Maradona fue un héroe para la ciudad de Nápoles

“Un equipo que tuvo mucho atractivo en el sur de Italia, folclórico. Ya no le era posible a Maradona quedarse en el Barcelona. Si no fuera por Maradona, me llevaría a Sócrates al Nápoles. Luego lo llevé a la Fiorentina. Conozco a Maradona desde que tenía 14 años. Y ya se podía hacer la idea de que sería un gran futbolista”, dijo el mayor de los Figer en una nota que le brindó hace un tiempo a ESPN Brasil.

En ese mismo extracto, el agente explicó que quiso llevarse a Maradona al Portuguesa, de Brasil, pero el presidente terminó desistiendo de la contratación del histórico número 10 de la selección argentina, que luego fue vendido a Boca Juniors antes de emigrar al fútbol de Europa.

Además de trabajar con futbolistas uruguayos como el ex capitán del seleccionado Diego Lugano, hizo lo propio con brasileños como Dunga, Sócrates, Amoroso, Zé Roberto y Robinho. Trabajó con decenas de clubes, sobre todo en el Viejo Continente, y según su versión, con el que más operó fue con el Real Madrid, al que llevó a futbolistas de enorme fama mundial. Tal vez la transferencia más resonante por el final de la historia fue haber llevado a Roberto Carlos del Inter de Milán a la Casa Blanca.

“Todos los negocios son complicados. Cuando se traspasa a un jugador intervienen otros factores como la familia, de origen humilde, que participa en el traslado a Europa. Es la tabla de salvación de un núcleo muy numeroso de personas. La adaptación del jugador a otro estilo de vida, a otro entrenamiento, a otro continente...”, dijo en una entrevista que se le realizó hace tiempo en el diario Marca, de España, sobre el mundo de los pases de los jugadores.

Figer con el resto de su familia (Grupo Figer)

SEGUIR LEYENDO: