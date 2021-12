Cuti Romero expresó su dolor por la lesión que lo dejará afuera del fútbol hasta el próximo año

Cuti Romero escribió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir su año (Foto: REUTERS)

Uno de los futbolistas argentinos más destacados del 2021 es Cristian Romero. Aunque el Cuti, quien se ganó un lugar de privilegio en la Selección Argentina y llegó al Tottenham de la Premier League, no podrá cerrar el año dentro de la cancha porque ha sufrido una lesión muscular que lo dejará inactivo hasta el próximo año. En ese contexto, el jugador cordobés lanzó un emotivo mensaje en las redes sociales.

“Mi año soñado en todo sentido. Se termina así, lamentablemente. Mi primera lesión muscular y de esta magnitud. Ahora con la cabeza puesta en mi recuperación y con muchas ganas de volver pronto”, expresó el zaguero de 23 años, quien fue campeón de América con el equipo de Lionel Scaloni.

Romero sufrió una lesión en el tendón de la corva en el último partido de la Selección, ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar de 2022. En el segundo tiempo de aquel encuentro, sintió un dolor y tuvo que ser reemplazado por Germán Pezzella. Al regresar a Inglaterra, se supo que iba a estar inactivo durante varias semanas.

Ya comenzó con los trabajos de rehabilitación pero volverá al campo de juego en el 2022. El italiano Antonio Conte, su entrenador en los Spurs, había adelantado que no iba a poder contar con él por un largo tiempo. “Las noticias no son positivas, la lesión es muy seria. No sé si estará listo para enero o febrero, pero su 2021 ha terminado”, afirmó el DT.

En este contexto, Cuti Romero se perdería varios compromisos importantes de su equipo. En principio, no estará en los duelos ante Leicester City (16 de diciembre), Liverpool FC (19/12), Arsenal FC (16/01) y Chelsea (23/01), y hay que ver si llega en condiciones para enfrentar al Manchester City, que se jugará el 19 de febrero.

Cuti Romero se perderá varios partidos importantes en el Tottenham (Foto: REUTERS)

En tanto, con la Selección Argentina, hay que ver si llega a recuperarse para estar disponible contra la selección de Chile (27 de enero) en Santiago y frente a Colombia (1 de febrero) en Buenos Aires. Es una baja muy sensible para Lionel Scaloni, ya que ha quedado demostrado que el Cuti Romero es su opción predilecta para jugar de defensor central junto a Nicolás Otamendi.

