Callum Smith retó a Canelo Álvarez para una revancha en semipesado

Callum Smith solicitó la revancha ante Canelo Álvarez, luego de haber caído por decisión unánime en diciembre de 2020 (Foto: Ed Mulholland/REUTERS)

El más reciente triunfo de Saúl Canelo Álvarez lo ha puesto en la mira de diversos rivales que buscan vencerlo para posicionar sus trayectorias deportivas. En medio de la gran cantidad de propuestas que ha recibido, surgió la de Callum Smith, el boxeador al que despojó de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y revista The Ring en las 168 libras. A diferencia del resto de sus retadores, el británico lanzó el reto en peso semicompleto y le dio la misma relevancia que la disputa por un campeonato mundial.

En una entrevista con el medio Liverpool Echo, Smith aseguró que le encantaría tener una pelea de revancha con el originario de Guadalajara, Jalisco. Aceptó que en el primer enfrentamiento, sostenido en diciembre de 2020, Canelo se impuso de manera legítima. No obstante, luego de haber incursionado en las 175 libras, le gustaría probar en una categoría de peso donde siente más confianza en su desempeño.

“Siento que hay una mucho mejor versión de mí en las 175 libras. Si no me ofrecen la pelea en las 175, la buscaré. Iré por esa pelea como si fuera un campeón mundial. No me resistiré. Creo que Canelo va a moverse en algún punto a donde él quiera. Sigo creyendo que existe una versión mucho mejor de mí en los semipesados. Les aseguro que me verían mucho mejor que en la pelea anterior”, aseguró al medio.

La victoria de Canelo sobre Smith implicó el camino a la unificación de todos los títulos de peso supermediano (Foto: Ed Mulholland/REUTERS)

Y es que el enfrentamiento que tuvieron ambos personajes por los títulos de peso supermediano significó un parteaguas en sus trayectorias. La noche del 19 de diciembre de 2020, tras una disputa con la promotora de Óscar de la Hoya, Golden Boy, Canelo volvió al ring y venció en 12 episodios al monarca británico. La victoria marcó el inicio del arduo camino que finiquitó con la victoria ante Caleb Plant el 6 de noviembre de 2021.

Por el contrario, la derrota impulsó a Smith en la búsqueda de nuevos retos. Sin tener la cercana posibilidad de recuperar sus fajillas, optó por subir a las 175 libras. En ese sentido, nueve meses después de haber caído ante Canelo, dio muestra de la satisfactoria adaptación a sus nuevas condiciones y exigencias, pues venció al dominicano Lenin Castillo por la vía del nocaut y se posicionó como el quinto mejor de semipesado, de acuerdo con ESPN.

La confianza que Callum Smith goza en dicha categoría tiene un amplio sustento. Sus características físicas cumplen y son similares a las de la mayoría de los boxeadores en el circuito. Con sus 1.91 metros de estatura, cuenta con una condición apropiada para soportar el peso de 175 libras e, incluso, podría gozar de facilidad y ventaja para incursionar en el peso crucero.

Canelo Álvarez planea ganarle a Ilunga Makabu el cinturón del CMB en peso crucero (Fotos: Instagram @canelo / @ilungamakabu.official)

Aunque el reto a Saúl Álvarez fue frontal, el combate cuenta con muy pocas posibilidades de materializarse en los próximos meses. El mexicano fijó su próximo objetivo en las 200 libras, donde desafió al monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Ilunga Makabu, con la intención de legitimarse como campeón en cinco categorías de peso distintas. Cabe mencionar que ya lo hizo como superwelter, mediano, supermediano y semipesado.

En caso de conseguirlo, sí podría incursionar en el circuito donde se siente más cómodo Smith. Sin embargo, su mira está dirigida hacia otro lado. De acuerdo con declaraciones de Eddy Reynoso, mánager y entrenador del tapatío, tiene la intención de retar a Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, quienes cuentan con tres de los cinco títulos y dominan la cima de los mejores exponentes en peso semicompleto.

Sería hasta después de encararlos, cuando Canelo Álvarez podría darle una oportunidad de obtener la revancha a Callum Smith. No obstante, tomando en cuenta la ambición que el mexicano ha demostrado en los últimos meses, podría buscar el campeonato indiscutido en las 175 libras antes de cumplir el deseo del pugilista británico.

