Por qué Dallas y Detroit siempre juegan durante el Día de Acción de Gracias de la NFL

Ambos equipos comenzaron la aventura en busca de popularidad (Foto: Instagram: @dallascowboys/@detroitlinsnfl)

Ya es la víspera del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Un día que para algunos es más importante, incluso que la Navidad. Con un origen en el siglo XVII, cada cuarto jueves de noviembre, las familias realizan una reunión para agradecer por la libertad que disfrutan, el hogar y los alimentos. Pero también es un día en el que pueden disfrutar de algunos encuentros de la NFL.

Dentro de la liga más importante de futbol americano, también hay tradición para dicho día y en él se presentan dos de los equipos con mayor historia dentro de los emparrillados: Detroit Lions y los Dallas Cowboys.

El primer registro de alguno de los dos equipos con presencia en el Thanksgiving es de 1934, los Lions, sin importar cuál sea su marca en la temporada, siempre se ha presentado a jugar ese día.

La tradición nació debido a la mudanza de Ohio a Detroit. Debido a su reciente llegada a la ciudad ubicada al este de los Estados Unidos, el equipo de béisbol, Tigers, contaba con el mayor apoyo de los habitantes y más después de haber logrado el Campeonato de la Liga Americana en 1934. Los Lions, por mucho, aspiraban a quitarles a 15.000 aficionados a los Tigers si jugaban en un mismo día.

Detroit ha ganado popularidad dentro de la NFL (Foto: Scott Galvin/ Reuters)

Fue por eso que el dueño del equipo de americano, George A. Richards, tuvo la idea de instaurar un partido en el Día de Acción de Gracias. Gracias a sus influencias, y por ser dueño de una estación de radio en Detroit, convenció a la NBC para poder transmitir el juego en el día más importante para la nación en 94 estaciones a lo largo del país.

La idea que a un principio parecía descabellada resultó ser todo un éxito. En aquella ocasión, Detroit se enfrentó a los Chicago Bears y definirían al líder de la División Oeste. Desde aquel momento, los Lions se han mantenido al frente de la tradición de jugar en ese día.

No obstante, los Lions no se presentaron a dicho compromiso de 1939 a 1944. En 1939 y 1940, la NFL eligió a los Philadelphia Eagles para disputar el encuentro. Y de 1940 a 1944, el juego no se programó por motivos de la Segunda Guerra Mundial.

La historia de los Cowboys en el Thanksgiving nació casi treinta años después que Detroit y lo hicieron bajo la idea de poder conseguir mayor popularidad. La primera aparición de los Cowboys llegó en 1966. Al principio, la idea parecía desalentadora, pues se creía que dos encuentros en un día tan especial podría parecer exagerado.

Los Boys son uno de los equipos con mayor afición en Estados Unidos y México (Foto: Tim Heitman/Reuters)

Tex Schramm, gerente general de la franquicia en aquel entonces, vio el juego como una oportunidad para darle publicidad a nivel mundial al equipo que era comandado por Tom Landry. Schramm confirmó al equipo de la Estrella Solitaria para ese día, incluso, en contra de lo recomendado por la NFL, fue quien asignó un porcentaje de ingresos de la liga en caso de que los aficionados no se presentaran al inmueble donde se disputaría el encuentro.

Sin embargo, el Cotton Bowl lució con más de 80,000 aficionados en sus gradas cuando los Boys derrotaron a los Cleveland Browns y ahí fue donde se convirtieron en el segundo equipo con más apariciones en medio de la celebración. No obstante, en dos ocasiones no han podido ser programados en dicha fecha, pues la liga eligió a los St. Louis Cardinals para disputar el encuentro en 1975 y 1977.

Para este 2021, Detroit se tendrá que medir en fuerzas, desde su casa, frente a los Chicago Bears. El equipo de los Lions no ha podido ganar ningún encuentro en lo que va de esta campaña. Mientras que los Cowboys querrán volver a la senda de la victoria y recibirán a los Raiders.

