Kevin Durant: cuál es la trayectoria del líder actual del Dream Team

Kevin Durant ha ganado 1 Mundial de baloncesto, 2 medallas de oro Olímpicas, 2 anillos de campeón en la NBA con los Golden State Warriors (2017 y 2018 donde fue MVP de las finales), además de ser elegido MVP de la NBA en 2014 (Foto: Jason Szenes/EFE)

La ausencia de LeBron James en el Dream Team dejó un hueco casi irremplazable; ¿Qué estrella de su calibre podría ocupar ese papel y liderazgo? Kevin Durant es el candidato ideal para hacerlo. Si bien en la NBA existen múltiples superestrellas que cuentan con talento de sobra, hay lugares que solo pueden ser ocupados por los más grandes.

El que Durant viaje a Tokio no representa una experiencia nueva, ya ha asistido a las ediciones de 2012 en Londres y 2016 en Río de Janeiro. En ambas logró ser el campeón. No obstante para 2020 tiene algo que quizá en otras no: el protagonismo y liderazgo. En 2012 Kobe Bryant era quien comandaba al equipo, y en 2016 no contaba con el espíritu y reputación, que a día de hoy ya ha construido.

El nacido en Washington D. C., mostró que desde sus primeros pasos en equipos colegiales se le preveía un destino triunfador: durante su estancia en secundaria (high school) obtuvo la distinción de medios como The Washington Post, quien lo catalogaba como el mejor basquetbolista juvenil del 2006. También ganó el campeonato nacional USA Today de 2005; fue líder anotador de su equipo en Rockville, Maryland, e incluso fue el MVP del McDonald’s All American (partido que se disputa entre los mejores basquetbolistas de high school).

El basquetbolista de los Brooklyn Nets ha sido elegido 11 veces para el All-Star de la NBA (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021) (Foto: AP)

Para demostrar todo lo que se decía de él, considerado el mejor de la clase 2006, había que demostrarlo en la liga universitaria, una antesala profesional de alta exigencia. No tardó mucho en demostrar su calidad: duró una temporada en la Universidad de Texas y fue galardonado con dos de los premios más importantes a nivel universitario, el Oscar Robertson Trophy y el Adolph F. Rupp Trophy que lo acreditaban como el mejor juvenil de la División 1 de la NCAA.

Su proyección no podía esperar y en 2007 fue elegido en la segunda posición del Draft de ese año por los Seattle Supersonics, solo por detrás de Greg Oden. En esta primera campaña la actuación del alero fue todo menos gris, luego de sus 20.3 puntos por partido (el más alto de su equipo), obtuvo la distinción como novato del año. Después, la franquicia se mudó a Oklahoma City para crear a los nuevos Thunders. Fue allí en donde consiguió ser el jugador más valioso en 2014, con estadísticas dignas de él: 32 puntos, 7,4 rebotes y 5,5 asistencias por partido.

A pesar de sus brillantes noches con los Thunders, en donde compartió camiseta con figuras como James Harden o Russell Westbrook , KD jamás pudo alzar un titulo que lo hiciera consolidarse como uno de los más grandes; ya había llegado a finales de conferencia e incluso a finales definitivas, pero el Miami Heat de LeBron le arrebató el trofeo.

En busca de esa gloria faltante, ya se había colgado 1 medalla mundial y 2 oros Olímpicos; el título de la NBA tenía que llegar. Para lograrlo se unió en 2016 a los Golden State Warriors; esto generó molestia en la afición, pues se sentía como una “traición” al club donde había estado toda su carrera. Con todo y controversias, logró escribir por fin su nombre en la historia de la liga: ganó los anillos de campeón en 2017 y 2018.

“Tú nos hiciste creer, nos alejaste de las calles, nos vestías, nos dabas de comer cuando tú no tenías nada que llevarte a la boca, te asegurabas que nosotros comiésemos aunque tú te ibas a la cama con hambre. Te has sacrificado por nosotros, tú eres la verdadera MVP". Palabras de Durant a su madre durante la premiación del MVP 2014 (Foto: Reuters)

Después de haber creado un legado con los Warriors, se pensaría que su permanencia estaba asegurada, pero en el deporte de hoy en día nada es seguro. En 2019 firmó un acuerdo de 161 millones de dólares por 4 años para sumarse al atractivo proyecto deportivo de los Brooklyn Nets.

Se perdió la temporada 2019-2020 por la lesión en el tendón de Aquiles que arrastraba desde las finales con los Warriors; para la siguiente la 2020-201, en compañía de un equipo plagado de estrellas logró llevar a los Brooklyn Nets a las semifinales de la conferencia en donde cayeron contra los Milwaukee Bucks, luego de una serie cerrada. Con 32 años sigue rompiendo marcas: en el séptimo juego de estas semifinales Durant anotó 48 puntos y así lograr la mayor anotación en un séptimo partido de playoffs de la historia.

Su cita en Tokio 2020 está próxima, y durante la última campaña de la NBA demostró que su nivel no se mermó en lo absoluto luego de un año de inactividad. Cualquiera que extrañe a James, podrá estar confiado que el Dream Team tiene una superestrella, un líder, y una nueva oportunidad de ganar el oro.

