Neymar rompió el silencio tras la acusación por agresión sexual y desmintió la versión de Nike sobre su contrato

Neymar rompió el silencio tras las acusaciones de Nike sobre la ruptura de su contrato (Foto: REUTERS)

Apenas un par de horas después de que se conoció que Nike rompió su relación con Neymar el año pasado porque se negó a colaborar con una investigación sobre una denuncia de agresión sexual de una empleada en su contra, el astro brasileño rompió el silencio e hizo un fuerte descargo contra la compañía que lo patrocinó desde que tenía 13 años.

Ney se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre la acusación que realizó una empleada de Nike contra el jugador del Paris Saint Germain. La mujer aseguró que el brasileño intentó obligarla a practicarle sexo oral en un viaje a Nueva York en 2016.

“Los hechos se pueden distorsionar porque la gente los ve desde diferentes ángulos. No podemos negar que la vida es así. Incluso entiendo cuando alguien critica mi conducta, mi forma de jugar y de vivir la vida. ¡Somos diferentes! Realmente no entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación comercial respaldada por documentos. Las palabras escritas no se pueden modificar”, dice la publicación.

En un post en el que usó una foto de su tatuaje que dice “Fé”, Neymar cargó duramente contra la firma de indumentaria deportiva: “Desde que tenía 13 años, cuando firmé mi primer contrato, siempre me advirtieron: ¡no hables de tus contratos! ¡Los contratos son confidenciales! Romper esa regla y afirmar que mi contrato fue rescindido porque no contribuí de buena fe a una investigación, es absurdo y mentiroso. Una vez más se me advierte que no puedo comentar en público. ¡Obedeceré Indignado!.”

Por otra parte, el atacante brasileño de 29 años explicó detalladamente su versión de los hechos, haciendo hincapié en que hubo varias oportunidades en las que se podría haber zanjado el supuesto problema de forma interna pero Nike nunca le dio lugar.

“En 2016 parece que ya sabían de este acontecimiento. ¡Yo no sabía! En 2017 viajé de nuevo a Estados Unidos para una campaña publicitaria, con las mismas personas, y no se dijo nada, ¡nada cambió! En 2017, 2018, 2019 realizamos viajes, campañas, innumerables sesiones de grabación. No me dijeron nada. Un asunto de tanta seriedad y no hicieron nada. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? No tuve la oportunidad de defenderme. No se me dio la oportunidad de saber quién era esta persona ofendida. Ni siquiera la conozco. Nunca he tenido relación alguna. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar, de conocer las verdaderas razones de su dolor. Esa persona, una empleada, no estaba protegida. Yo, un atleta patrocinado, no estaba protegido”, disparó.

Neymar se refirió al hecho de tener que vestir Nike por jugar en el Paris Saint Germain (Foto: REUTERS)

Al cierre de su publicación en las redes sociales, Neymar se refirió a que tendrá que seguir vistiendo Nike de forma cotidiana porque es la marca que luce el PSG. “Ironía del destino, seguiré teniendo en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida! Me mantengo firme y fuerte, creyendo que el tiempo, siempre este tiempo cruel, traerá las verdaderas respuestas. ¡Fe en Dios!”, concluyó.

Según un escrito publicado en la web de NRSports, la empresa creado por el futbolista para gestionar sus acuerdos comerciales, esperarán el momento oportuno para revelar su versión sobre la ruptura con Nike.

“A pesar de todas las falsedades denunciadas, no presentaremos, por el momento, los documentos que revelen la forma de resolución del contrato, por obvias razones de estricto secreto y confidencialidad, en pleno cumplimiento de los principios éticos y de gobierno corporativo que deben guiar la conducta de una empresa. Ya se están adoptando las medidas oportunas y próximamente se revelarán las verdaderas razones y se esclarecerán los hechos”, comunicaron.

SEGUIR LEYENDO: