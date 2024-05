El oficialismo busca desactivar la sesión de mañana por el presupuesto universitario, pero el kirchnerismo presiona

Argentinian politicians Damian Arabia, Jose Luis Espert and Hernan Lombardi speak during a debate on Argentina's President Javier Milei's economic reform bill, known as the 'omnibus bill', at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, February 2, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El bloque de la UCR en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este martes a las 14, con el objetivo de debatir diferentes iniciativas que apuntan a garantizar la actualización del presupuesto para las universidades de todo el país.

La intención era, de la mano de Unión por la Patria, los socialistas santafesinos y el Frente de Izquierda, conseguir el quórum para avanzar en un emplazamiento a la comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda La Libertad Avanza y Educación que preside el PRO, para debatir y emitir dictamen.

Con el número casi asegurado para poder forzar el tratamiento, el oficialismo volvió a repetir la estrategia que viene desplegando desde principio de año de la mano del PRO. Cada vez que se puede enfrentar a una derrota en el recinto que le marque el pulso de la discusión en las comisiones, define llamarlas. Ahora definió citar para este jueves a una reunión conjunta de ambas comisiones con la intención de vaciar de contenido la sesión.

“Ahora hay que ver que pasa, la sesión era para poner fecha para que se debata y ellos la pusieron”, explicó una fuente radical.

Alejandro Finocchiaro posa en las escalinatas de la Facultad de Derecho

La medida del oficialismo -y el oficialismo blue como llaman al PRO en la Cámara de Diputados- busca desactivar la sesión. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria mantiene su postura de bajar al recinto y “exige” sumar temas.

Mediante un comunicado en la red X, la bancada de UP señaló: “El bloque de diputados de la UCR pidió para mañana una Sesión Especial por el tema Universidades. Desde UP vamos a dar quórum, coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses. Exigiremos que se incluya en el debate la recuperación del Fondo de Incentivo Docente”. Es decir, el peronismo busca apurar la sesión para tratar el FONID, algo que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, dijo la semana pasada en el Senado que no va a continuar.

Si bien el Gobierno anunció un acuerdo la semana pasada con la Universidad de Buenos Aires, otras 60 universidades nacionales no recibieron ofertas y denunciaron “discriminación”.

“El reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias”, sostiene el comunicado radical.

Y agrega: “El Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. No puede haber discriminación, docentes y alumnos de todo el país deben ser tratados de la misma manera, con el mismo criterio de exigencias y controles”.

El otro dilema que también busca desterrar la UCR es el halo de duda que se generó sobre el bloque con el acuerdo entre la Secretaría de Educación y la Universidad de Buenos Aires, entidad muy ligada a la Franja Morada, la rama universitaria del radicalismo. Una de los que lo remarcó fue la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la semana pasada publicó un video en su cuenta de tik tok en el que critica el acuerdo porque es sólo con una Alta Casa de estudios y deja afuera del entendimiento a las otras 60 universidades nacionales.

Frente a esto, dijo “tener miedo” a que ese entendimiento “signifique cambios de votos en el Congreso, en la Ley Bases, que es nefasta. Destruyen la política mucho más porque, en definitiva, hay algunos que arreglan y hacen la ‘agrupación por la mía’ mientras que el resto queda completamente colgado”, señaló la ex mandataria en una reunión que mantuvo en el Instituto Patria con la nueva conducción estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata.

Ahora será el radicalismo quien deba definir si baja al recinto y discute también la incorporación del FONID en el temario. Mientras tanto, las comisiones que presiden el libertario José Luis Espert y el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, se reunirán el jueves para tratar los 9 proyectos de la oposición por el financiamiento de las universidades nacionales.