Más contagios tras la “foto maldita” de la selección de Uruguay: Diego Godín es el 16° caso de coronavirus

Diego Godín es el nuevo infectado de coronavirus en la "foto maldita" de la selección de Uruguay (@LTorreira34)

Era una fotografía más, una de las tantas que que comparten los futbolistas de la selección de Uruguay durante las concentraciones para los partidos de Eliminatorias. Pero inesperadamente se transformó en una especie de oráculo de los contagios de coronavirus. Poco a poco los integrantes de esa imagen fueron dando positivo a sus test PCR y ahora se ha sumado Diego Godín, capitán de La Celeste, quien se transformó en el 16° caso entre jugadores y empleados de la AUF.

Godín dio positivo de COVID-19 este viernes, según confirmaron desde el Cagliari de Italia. De esta manera, se transformó en el décimo futbolista de Uruguay que contrajo el virus en esta doble fecha de Eliminatorias rumbo a Mundial de Qatar 2022, donde el elenco charrúa se impuso a Colombia y luego cayó ante Brasil.

Los otros integrantes de la imagen que se han infectado son Alexis Rolín (Rentistas de Uruguay), Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño de Paraguay), Lucas Torreira y Luis Suárez (Atlético Madrid).

Diego Godín es el último en sumarse a la lista de contagios de la selección de Uruguay (REUTERS)

Además de todos ellos, los otros jugadores que han contraído el COVID-19 en la delegación son Matías Viña, Diego Rossi, Darwin Núñez, Gabriel Neves y Brian Rodríguez. A todos ellos se les suman algunos empleados como Matías Faral (secretario de prensa), Alberto Pan (médico), Jorge Rey (preparador físico), Víctor Brítez (utilero), Richard López (fisioterapeuta) y Emiliano Aguirre (fotógrafo).

Todo este asunto ha traído una gran polémica que incluso llegó hasta España. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, expresó su enojo particularmente por los casos de Luis Suárez y Lucas Torreira, jugadores uruguayos del club rojiblanco. “No han tenido control”, disparó el directivo en diálogo con la Cadena SER.

Cerezo no ocultó su enojo porque su entidad ha perdido a dos figuras de cara al partido ante el Barça por la Liga española: “Estamos preocupados y considerando el buen momento de los dos jugadores con el partido del sábado. A las selecciones se les deja a los futbolistas con cariño para que tengan los mismos controles que en los clubes, que no pasa nada. Ha sido mala suerte que dos jugadores hayan cogido el coronavirus.”

Hay enojo en el Atletico Madrid porque pierden a Luis Suarez y Lucas Torreira para sus próximos partidos (REUTERS)

Incluso el presidente del Atleti fue consultado por la fotografía en cuestión y criticó a los jugadores por no utilizar mascarilla, además de no mantener el distanciamiento social preventivo. “En España hay un control que hay que cumplir. Aquí los jugadores no se duchan en los vestuarios. Los controlamos antes y después del partido y del entrenamiento. Los perjudicados somos los clubes”, dijo Cerezo.

El Atlético de Diego Simeone ha perdido a dos jugadores importantes en una etapa vital de la temporada: tras enfrentar al Barcelona, vienen partidos de alto calibre como ante Lokomotiv, Valencia y Bayern Múnich. “Son partidos que nos estamos jugando mucho y que no podamos disponer de ellos”, lamentó el dirigente colchonero.

