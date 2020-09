Scottie Pippen y su fantástica mansión en Chicago: una cancha con su camiseta de los Bulls, sótano de lujo y una TV para exteriores nunca vista

Una recorrida por la mansión de Scottie Pippen en Chicago





Fue elegido como uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Hace ya una década que fue introducido en el Salón de la Fama del básquet. Además, consiguió ganar seis títulos de la mano de Michael Jordan en los Chicago Bulls, y como declaró el histórico número 23 en The Last Dance, la serie documental que fue furor durante este 2020, sin él no habría ganado tanta cantidad de anillos. Por todo esto, Scottie Pippen se transformó con el paso del tiempo en una leyenda del deporte en los Estados Unidos.

En la actualidad, el recordado 33 de los Bulls es analista de la NBA para la TV en el programa The Jump, uno de los segmentos más reconocidos de la cadena ESPN. Reside en la ciudad de Los Ángeles, pero cada verano aprovecha para regresar a Chicago y disfrutar de su fantástica mansión que compró en el 2004, el mismo año que volvió a la franquicia para retirarse con la camiseta que lo hizo famoso. Gracias a la publicación Architectural Digest, Pippen brindó un tour especial por su casa y mostró la intimidad del espacio que utiliza cada verano para pasar con su familia.

Su mansión de descanso es de estilo Mediterráneo y está dividida en tres grandes espacios. En la parte baja está el comedor, integrado por una mesa con capacidad para 10 lugares que está iluminada por un gran candelabro de color dorado. En una de las secciones de la sala de estar se encuentra un mueble donde se encuentran los trofeos más preciados que logró en su trayectoria de 17 temporadas en la NBA: hay seis réplicas pequeñas de las copas Larry O’Brien que ganó con Jordan y compañía en Chicago, además del premio que obtuvo en el Juego de las Estrellas 1994 como el mejor jugador del partido. También hay otros galardones de la prensa y varias estatuillas de sus hijos que también eligieron el básquet como su deporte predilecto.

Pippen junto a los trofeos que logró en su exitosa carrera en la NBA

Uno de los lugares más preciados por la leyenda de los Bulls es su cocina. “Es el lugar más fresco de la casa. Me gusta pasar el rato aquí. Me gusta cocinar. Me gusta sentarme aquí por la mañana. Puedes ver salir el sol”, dijo en el video que presentó el medio de arquitectura que visitó su casa.

Otro espacio central del hogar de Pippen está al aire libre. Con una hermosa piscina como atracción principal, el hombre que fue protagonista del famoso Dream Team que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, tiene un green para practicar sus golpes de golf. Justamente, dicha disciplina es el deporte predilecto que eligió Jordan tras su retiro y que, después de compartir los mejores años de su carrera juntos, los convirtió en rivales en una cancha. ¿Logró vencer a MJ en el golf? “No le gané. Sus apuestas son demasiado altas para mí”, dijo Scottie entre risas sobre los partidos con apuestas de dinero que ya son un clásico en la vida del legendario 23 y que hoy es dueño de los Charlotte Hornets de la NBA.

Más allá de la pileta con un tobogán para que disfrute toda la familia, el ex basquetbolista también tiene dos piezas que para él son muy importantes para disfrutar en el patio. Una parrilla donde puede hacer asados como los que comía de chico en su infancia en Arkansas y una televisión especialmente creada para el exterior resistente al agua, a los cambios de temperatura y con el brillo necesario para disfrutar en el exterior.

El tobogán de juego que tiene la piscina de la mansión de Pippen

El sótano de la casa de Pippen es, tal vez, el lugar donde se pueden encontrar las mejores comodidades. El espacio, necesario para pasar los fríos inviernos de Chicago que tienen temperaturas bajo cero, tiene una cava de vinos y una mesa cercana al lugar para disfrutar de reuniones con amigos. Además, hay un sector destinado para la recreación de sus hijos que cuenta con una TV gigante, videojuegos y una pieza de colección que el dueño de casa compró para disfrutar de su tiempo libre: una máquina con el juego Mrs. Pac-Man, el favorito de la niñez del tres veces elegido para el quinteto ideal de la NBA.

En el otro costado de la parte baja de la casa del hoy analista de televisión se encuentra una de las ampliaciones que sufrió la casa de Pippen. Estampada en el piso con una imagen de la camiseta roja número 33 de los Bulls se construyó una mitad de cancha de básquet con tres aros para que disfruten varios de sus hijos. "El baloncesto ha sido mi vida. Mis hijos siguen mi sueño de querer ser jugadores de baloncesto profesional algún día, así que esta fue una adición que agregamos a la casa. Ellos siempre están aquí jugando a la una o las dos de la mañana, así que sentí que era una gran inversión ", comentó Scottie.

En el parquet de la cancha que tiene Pippen en su casa está estampada su camiseta 33 de los Bulls

Para muchos, Pippen vivió bajo la sombra de Michael Jordan. A pesar de esos comentarios, el alero fue un jugador integral que supo brillar en la NBA, ganó seis títulos y logró uno de los objetivos máximo de su vida: darle a su familia una mejor condición de vida de la que tuvo en su infancia sufrida por las carencias y las tragedias que lo marcaron para siempre.

