Mourinho criticó el coqueteo entre Lionel Messi y el Manchester City

Mourinho sufrió al mejor Messi cuando dirigía al Real Madrid (AFP PHOTO/ DANI POZO)

Fue la novela que mantuvo en vilo al mundo del fútbol durante casi dos semanas: Lionel Messi le envió un burofax al Barcelona solicitando marcharse por la cláusula de salida gratuita, mientras que el club blaugrana sostuvo que la misma había expirado el 10 de junio y amenazó con llevarlo a la Justicia. Mientras tanto, tanto el Manchester City como el PSG (y en menor medida el Inter de Milán) coquetearon con quedarse con el delantero, de 33 años, si lograba desvincularse del Barça.

Finalmente, la Pulga, aún a disgusto, optó por quedarse a cumplir el año de contrato que le queda en Cataluña (vence el 30 de junio de 2021). Pero en el aire quedó la sensación de que el puente entre los Ciudadanos (donde juega Sergio Agüero, amigo del capitán de la selección argentina, y cuyo entrenador es Pep Guardiola) y Messi parece construido de cara al futuro.

A José Mourinho, director técnico del Tottenham inglés, no le atrajo ese juego de seducción entre el City y el delantero. Y lo expresó públicamente, en diálogo con JOE. “Nosotros en el Tottenham respetamos el Fair Play financiero. Por eso, creo que Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham, eso seguro”, lanzó el dardo, apelando al dinero que percibe el astro en el Barcelona y que debería replicar el interesado en incorporarlo, sin contar, claro, lo que hubiera significado el eventual pago de una ficha (el valor de mercado asciende a alrededor de 120 millones de euros).

La crítica del orientador portugués tiene base en la sanción que en febrero le aplicó al City la Cámara de Adjudicaciones del Cuerpo de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA, justamente por incumplir las normas del Fair Play Financiero. Entonces la entidad que rige el fútbol en Europa penó a los Ciudadanos con una multa de 30 millones de euros (USD 32,5 millones) y la exclusión por las próximas dos ediciones de la Champions League.

Sin embargo, en julio el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) decidió revocar la dura sanción de la UEFA: más allá de que admitió que el MC mostró un “desprecio flagrante” ante la investigación por incumplimiento del Fair Play Financiero (FPF), a su vez entendió que el organismo europeo no pudo probar que el club disimuló fondos de sus propietarios en ingresos por patrocinio. Sin embargo, sostuvo parte de la multa.

“Fue una decisión vergonzosa, porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo es, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición”, volvió a arremeter Mou.

En este caso, la Pulga quedó en el medio del enojo del entrenador con el Man Blue. Mourinho siempre fue elogioso con la Pulga, más allá de los altibajos por sus estrategias cuando lo tocó enfrentarlo o de los míticos duelos entre su Real Madrid y el Barcelona. En 2019, en una entrevista con la agencia EFE, el DT señaló: “Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo. Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado”.

Mou tuvo bajo su tutela a Cristiano Ronaldo, sin embargo, cuando en abril fue consultado sobre cuál fue el mejor jugador que vio, no eligió ni a CR7 ni al crack argentino. "Me quedo con Ronaldo, El Fenómeno. Cristiano y Leo Messi han tenido carreras más largas, se han mantenido en la cima todos los días durante 15 años. Pero si hablamos estrictamente de talento y habilidad, nadie supera al brasileño. Cuando estaba en Barcelona con Bobby Robson, me di cuenta de que era el mejor jugador que había visto en mi vida”, firmó entonces.

