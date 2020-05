Cuánto le queda de carrera a Lionel Messi, el delantero que necesita el Barcelona y el futuro de Neymar: 7 definiciones de Xavi

Xavi destacó el trabajo de Setién en el Barcelona (Reuters)

A través de Instagram se realizó el reencuentro entre Xavi Hernández y Samuel Eto’o, ex futbolistas del Barcelona ya retirados de la actividad, pero que formaron parte de uno de los mejores equipos de todos los tiempos. El camerunés fue quien se encargó de hacer las preguntas en el marco de la entrevista impulsada por la FIFA a través de la página Road to 2022, que promociona el Mundial de Qatar.

Ambos coincidieron durante cinco temporadas en el cuadro azulgrana y en ese período ganaron ocho títulos, incluidas dos Champions League. Además, bajo la tutela de Josep Guardiola conformaron un elenco fenomenal que arrolló a su clásico rival en varias ocasiones: “El 2-6 en el Bernabéu fue una época mágica. Éramos superiores al Real Madrid. Íbamos al Bernabéu sabiendo que les podíamos ganar bien. Pero otras épocas sufrimos mucho porque ellos eran superiores. Nosotros hemos vivido etapas jodidas contra el Real Madrid, con Zidane y Ronaldo en pleno esplendor”, recordó el español.

El ex mediocampista rememoró la actitud de Eto’o en aquellos enfrentamientos: “Me acuerdo que eras muy pesado la semana del Real Madrid. Desde el lunes ya me calentabas la cabeza. Sólo vivías para joder al Real Madrid. ‘Maki, mírame siempre, que estaré desmarcado’ me decías cada día”.

Xavi sabe que en el futuro será entrenador del Barcelona (Reuters)

En su rol como entrenador al frente del Al Sadd de Qatar, Xavi se prepara para dirigir en el futuro al Barcelona, aunque no está ansioso porque ese momento llegue, incluso reconoció que ya rechazó una oferta: “En enero no era el momento. Estuvimos en conversaciones con Abidal y Oscar Grau. Tuve una propuesta importantísima, pero necesitaba un poco más de experiencia. Entrenar el Barça son palabras mayores. Quiero estar allí y mi sueño es entrenar en el Barça”. Es que no sólo su historia está vinculada al club (surgió de La Masía y jugó en el primer equipo más de 15 temporadas), sino también el estilo de juego que intenta promulgar: "Me gustan los equipos que no especulan. Que dominan los partidos. Entiendo el fútbol como un espectáculo. Mi propuesta es siempre jugar al ataque. Quiero la posesión, tener el balón, ser protagonistas en el juego”.

En este marco, resaltó el trabajo de Quique Setién, quien lleva apenas meses al frente del conjunto catalán, y obviamente destacó a Josep Guardiola, como suele hacerlo en cada entrevista que brinda. A quien también elogia asiduamente es a su ex compañero Lionel Messi, a quien vio crecer en el club y desarrollarse como profesional.

El delantero argentino es hoy en día el capitán y símbolo del Barcelona, tras las salidas de otros referentes como Iniesta y el propio Xavi. Pero La Pulga ya tiene 32 años, y su tiempo dentro del campo parece estar agotándose: “Le quedan cinco o siete años todavía. Se cuida mucho. Lo veo jugando otro Mundial. Eso estoy seguro. Entrenar a Messi sería un plus, estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos”.

Xavi considera a Messi como el mejor futbolista de a historia (Reuters)

Claro está que en su opinión, el argentino está por encima de cualquiera, pero el ex mediocampista español también valoró a Neymar cuando Eto’o lo nombró:“Futbolísticamente está entre los tres o cinco mejores del mundo. Ojalá vuelva al Barça. Lo he tenido como compañero. Sumaría mucho. Carácter positivo. Sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias”. Sus comentarios no son insignificantes en este momento, ya que el rumor de un posible regreso del brasileño a Cataluña está instalado y la voz del ex capitán retumba con fuerza en los pasillos del Camp Nou.

Sin embargo, al momento de elegir un refuerzo para la ofensiva del equipo, Xavi optó por un fichaje imposible: "Con espacios Mané y Aubemayang te matan, pero el Barcelona necesita jugadores que se sepan mover en espacios cortos. Ya voy pensando en jugadores que se adaptarían en el Barça y no es fácil encontrar uno. Samuel Eto’o era perfecto, como ahora lo es Luis Suárez”. En la charla no surgió el nombre de Lautaro Martínez, quien es el futbolista apuntado por la dirigencia para que sea nuevo fichaje.

