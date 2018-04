La víctima de 27 años, también dio su visión de los hechos en la que reconoció haber golpeado al hombre de 51 años. "Me pateó. No me quedé con las manos cruzadas y le respondí. Le dí en un ojo y me dijo: 'Mirá lo que me hiciste' y luego le dijo a su mujer: 'Traeme una pistola, voy a matar a este hijo de puta", aseguró Talamani a la televisora Unitel.