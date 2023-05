Literatura para la Met Gala 2023: Glenn Close entonó un fragmento de un ensayo de Jorge Luis Borges

Glenn Close tributó a Jorge Luis Borges

Una cámara que se acerca, la mirada fija hacia el espectador y las palabras firmes, y susurrantes, de la mítica actriz Glenn Close. El detrás de escena de la MET Gala 2023, la emblemática alfombra roja del universo de la moda, tuvo una sorpresa gracias a la celebración de la literatura argentina con un homenaje a Jorge Luis Borges, el inigualable escritor argentino.

“El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; el tiempo es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; el tiempo es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego”, recitó Close, con una mirada glacial, tributando al segundo argumento de Nueva recitación del tiempo, el ensayo de Borges publicado en 1947 -y escrito entre 1944 y 1946- que fue recopilado en el libro Otras inquisiciones (1952).

Glenn Close en la alfombra roja del Met Gala en donde se homenajeó al fallecido e icónico diseñador Karl Lagerfeld (Reuters / Andrew Kelly)

La estampa real -y espectral- de Close fue una de las protagonistas de la gala estadounidense con el largo vestido de la firma Erdem, bajo el sello del diseñador canadiense Erdem Moralioglu.

La prenda que viste a la icónica figura de Atracción fatal (1987) o La buena esposa (2017, The Wife), por lo cual se llevó el premio Globo de Oro a mejor actriz, es un largo vestido de fiesta, color blanco grisáceo, con lentejuelas azul hielo, y bordados a mano de cristal.

Además posee un cuello de camisa blanco (adornado con collares de perlas) y puños de algodón almidonado. La extensa capa de tafetán, que caía bajo sus hombros, descansa en una larga cola con volados.

La portada de la primera edición de "Nueva refutación del tiempo", el libro de ensayos de Jorge Luis Borges editado en 1947

El sorpresivo video publicado en la cuenta de la casa de diseño, dirigido por Jordan Hemingway (Blue Weekend, 2021), dura unos pocos segundo y finaliza con un primerísimo plano de Close mirando a cámara.

El pasaje recitado por Close ocupa el final del citado ensayo de Borges, en el que se obvió el remate: El ‘mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciada­mente, soy Borges.

