Poco antes del brote de coronavirus, Italia contuvo la respiración por el comienzo de la segunda temporada de L’amica geniale (La amiga estupenda - My brilliant friend). El primer capítulo de la serie basada en las novelas bestseller de la “saga napolitana”, escrita por la enigmática Elena Ferrante -no se conoce públicamente quién es, ni su rostro ni nada- tuvo una premiere en salas cinematográficas y luego se estrenó en televisión abierta a través de la cadena RAI 1, donde fue vista por más de 6 millones y medio de personas. De este lado del Atlántico la cuenta regresiva para su estreno en HBO y HBO GO está por llegar a su fin: el lunes 16 a las 23 (hora de Argentina) se podrá ver el inicio de My brilliant friend: The story of a new name, segunda temporada de 8 capítulos sobre la historia de intensa amistad, espasmos de amor-odio y mucho más entre las chicas napolitanas Lenú (Margherita Mazzucco) y Lila (Gaia Girace). Durante 2019, My brilliant friend resultó uno de los puntos más altos en medio de una superpoblada grilla de series de televisión y plataformas de streaming. No cabe esperar menos en 2020.