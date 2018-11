–Creo que es mucha porque uno de los problemas es que nuestra actual generación de políticos no tiene ninguna conciencia histórica y por lo tanto no toman las lecciones que la historia deja. No creo que la historia dé soluciones de por sí, pero sí brinda contextos que pueden ser útiles para comprender el mundo de hoy. Hay mucha continuidad en la historia, por lo cual no se puede ver la Rusia de hoy sin ver cómo fue la experiencia de la Unión Soviética y, antes, su pasado imperial. Una de las lecciones importantes que podemos aprender del diario es que, al cubrir épocas cruciales de la Unión Soviética como la década del treinta y la Segunda Guerra Mundial y también la guerra fría, el grado en que las ideas preconcebidas sobre Rusia no están emparentadas con la realidad y, sin embargo, juegan un rol fundamental en las políticas hacia esa nación. Creo que la política exterior rusa e incluso soviética están enraizadas en su historia: la política exterior está determinada desde siempre por cuestiones geopolíticas y no tanto por ideológicas. Aunque la revolución haya intentado cambiar esta premisa, cuando Stalin llegó al poder su política era la realpolitik y la ideología bolchevique sólo se usaba para propósitos domésticos. No sorprende que Stalin fuera influenciado por las políticas del zar y, hasta cierto punto, Stalin se veía a sí mismo con un zar nacionalista. Es necesario entender la historia para poder relacionarnos con el presente.