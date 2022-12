Nairo Quintana no tendría equipo para el 2023: cuál sería el futuro del ciclista colombiano

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto tomada del perfil de Nairo Quintana.

Según Antena 2, Nairo Quintana, contrario a lo que ha dicho, no tendría equipo para el 2023, pues en una reciente nota aseguran que el ciclista boyacense no estará en el WorldTour pero tampoco cuenta con ningún contrato para el siguiente año, por lo que estaría inactivo por primera vez en casi una década de estar en el ciclismo europeo de más alto nivel.

“Pero la historia habría tomado un rumbo inesperado, y es que se habla de que Nairo Quintana no correrá durante 2023 en el World Tour, teniendo en cuenta que no tiene acuerdo con ningún equipo y ya se va agotando el tiempo para que se oficialice un fichaje”.

“Y es que Nairo ya ha descartado ofertas lejos del World Tour, incluso una procedente del Team Medellín -la cual fue tomada y respondida entre risas-, esto, dado que la ilusión del boyacense de 32 años es desempeñarse en la máxima categoría, al menos por una temporada más”, se lee en la nota.

Aunque no es la primera vez que se rumora sobre la posibilidad de que Nairo aún no haya conseguido equipo, pues desde Europa han manifestado lo mismo, lo cual genera ciertas dudas sobre las declaraciones que ha dado Quintana sobre su futuro, pues durante el Gran Fondo Nairo Quintana en Antioquia, el boyacense se lanzó a decir a que estará en las grandes vueltas con un equipo de máxima categoría, aunque no reveló, ni dio pistas, de qué escuadra se trataba, pues dijo que por normas de dicho conjunto había que esperar que ellos fueran los encargados de revelar la información en el momento que lo vieran bien.

En ese orden de ideas, han sido más los espacios de dudas que ha dejado Nairo sobre su futuro que las certezas, pues a poco más de un mes para que se dé inicio a la nueva temporada deportiva el colombiano no ha dado visos de cuál será el siguiente paso que dará en su carrera profesional como ciclista.

El corredor colombiano seguiría sin equipo y estudia las posibilidades. Foto: Nairo Quintana (Twitter oficial)

¿Qué ha dicho Nairo Quintana sobre su futuro?

Nairo había manifestado con mucha seguridad que su camino en el ciclismo de élite estaba arreglado para el 2023, pero además hace pocos días aseguró que estaba mirando cuál de las grandes vueltas haría, siendo muy factible que haga dos, lo que genera credibilidad en sus seguidores.

“Nos estamos preparando para dar un buen año y posiblemente será el Giro y la Vuelta a España”, dijo a la WRadio. Vale recordar que ante la situación de Nairo han sido varios los equipos a los que se le ha vinculado: Ag2r Citröen, Bahrain Victoriuos, Cofidis, EF Education EasyPost, FDJ e incluso Movistar Team y Intermarché; sin embargo, todos han salido a desmentir cualquier interés en el cafetero de cara a la siguiente temporada.

Asimismo, se descarta que Nairo corra en el pelotón nacional, pues ante la propuesta del equipo paisa Team Medellín, además de responder con un no, considera que todavía tiene con qué estar entre los ciclistas más fuertes del pelotón que disputa las grandes rondas en Europa.

