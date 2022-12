Así es la propuesta del alcalde de Cali sobre carriles VIP mediante el ‘Sistema Inteligente de Transporte Público’

Además del MIO, los carriles de este servicio podrían tener buses complementarios.

El alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina explicó una sus propuestas más controversiales de los últimos días, esto, con referencia al Masivo Integrado de Occidente (MIO) y el supuesto carril VIP que podría ser habilitado en la ciudad. Según el mandatario, los espacios por donde circulan los buses del MIO no están siendo aprovechados de la mejor manera y es necesario crear variables en torno a dicho propósito.

Según Ospina, los carriles que están habilitados de manera exclusiva para el MIO, no están siendo utilizados de manera frecuente, pues los buses no transitan constantemente por estos. Cabe resaltar que, la ciudad cuenta con al menos 8 vías exclusivas entre troncales y pre troncales, no obstante, es la misma la comunidad la que nota la baja capacidad del parque automotor.

Ospina expuso:

“Yo creo que los carriles exclusivos del MIO no tienen suficiente frecuencia de uso e intensidad de uso, yo, por el contrario, creo que no se utilizan con la intensidad que la infraestructura probé y cuando uno tiene un corredor vial que no se utiliza con la intensidad y la frecuencia requerida, bien podría colocarle otros contenidos y otras aplicaciones”.

El transporte VIP

El mandatario vallecaucano considera, e idealiza, la necesidad de incluir un sistema de transporte público VIP, este, tendría diversas comodidades y complementaría las funciones entregadas por el MIO. De igual forma, señaló que al ser preferencial podría ser cobrado de manera diferente y con una tarifa adicional.

“Yo me imagino un sistema de transporte público VIP que sea más directo, que no pare en las estaciones, que todo el mundo vaya sentado, que tengan aire acondicionado y que eso se pueda cobrar, digamos, en una tarifa diferencial. Incluso yo me imagino que para poder resolver los temas de provisión de transporte, podamos tener un tipo de buses que puedan ir a las zonas periféricas de la ciudad y que puedan utilizar el corredor del MIO por tramos”.

Las vías del MIO en Cali cuentan con dos carriles, incluso, en algunos tramos, los buses articulados tienen que ingresar al carril corriente. Para el alcalde, el colapso y el desperdicio de espacios es uno de los factores principales de la congestión en la ciudad, así, extendió la posibilidad que su idea pueda incluir también a los taxistas, quienes eventualmente podrían circular por los carriles VIP.

El MIO en Cali podría tener cambios. Foto: cortesía Metro Cali.

Sin embargo, a pesar de todo, fue contundente al señalar que quienes no podrían hacer uso de los mismos, serían las motos y vehículos de transporte particular. Para Ospina, esta podría ser una importante oportunidad para reducir la accidentalidad en la ciudad de Santiago de Cali.

Más allá de una idea, todo pinta como proyecto para el alcalde de Cali, pues el nombre de este concepto sería Sistema Inteligente de Transporte Público, el cual tendría diferentes herramientas para la mejora del servicio en la ciudad. En los próximos días, podría haber avance sobre el tema, pues Ospina presentará su plan ante el Concejo y la ciudadanía.

“Tenemos un gran desperdicio, las calles totalmente colapsadas, si el corredor del MIO no es suficientemente utilizado, nosotros estamos pensando que el sistema de transporte masivo MIO, necesita tener un pensamiento completamente disruptivo y alternativo, donde todos quepan, que nosotros le llamamos el ‘Sistema Inteligente de Transporte Público’, es un proyecto de transporte que busca varias herramientas que voy a tener la oportunidad de contárselo los concejales de Cali”.

