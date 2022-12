Cartel de reventa de boletas afectó hasta a los jugadores de la Selección Colombia: perdieron las entradas que tenían para sus familiares

El cartel de la reventa de boletería es uno de los escándalos más grandes que ha tenido la Federación Colombiana de Fútbol. Imagen: Archivo.

En los últimos años, la Federación Colombiana de Fútbol se ha visto inmiscuida en diferentes escándalos económicos que han desatado la indignación en los aficionados del balompié nacional, que a día de hoy exigen una reforma desde la raíz a la institución reguladora de este deporte en el país.

El presidente de la federación, Ramón Jesurún, junto con el presidente de la Difútbol Álvaro González Alzate, el pasado 15 de noviembre recibieron una noticia que los volvió a poner en el lado oscuro de las polémicas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, la demanda presentada por los directivos de la federación con el objetivo de limpiar su buen nombre.

El caso en el que estos están involucrados es el del cartel de la reventa de boletas para partidos de la selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En este escándalo, tanto Jesurún como Alzate fueron hallados culpables de liderar el cartel.

No obstante, ahora, el Tribunal de Cundinamarca, entidad que encargada de llevar el proceso judicial del caso confirmó que no solo fueron los aficionados quienes se vieron afectados por este escándalo, sino que también los jugadores de la selección Colombia de mayores fueron víctimas del cartel.

Según unos mensajes de chat revelados por Semana, Luis Guillermo Escobar en ese entonces gerente de la FCF le había pedido Elías Yamhure de Ticket Ya un paquete de 100 boletas para los jugadores que suelen invitar a amigos y familiares, a lo que Yamhure le habría dicho que se contacte con otra persona de TicketShop, ya que esas boletas habrían sido repartidas y les tocaba dejar a los invitados en cualquier parte del estadio, contrario a como se hace usualmente que se ubican en las tribunas de occidental.

Aparte de las boletas de los jugadores, la Federación también habría descuadrado algunas entradas de los patrocinadores. Según la conversación de Escobar, habrían sido los de TicketYa y TicketShop los que refundieron esas entradas, pero los responsables de estas empresas responsabilizaron a la institución de lo sucedido.

Estos fueron los mensajes que desvelaron que hasta los jugadores de la selección Colombia se vieron afectados por el escándalo:

Escobar: “El tema es que avisé con tiempo otra vez y están jodiendo a los jugadores por tercera vez. Increíble. Tres bloqueos para los jugadores y no respetaron ninguno... Tengo a Ospina reventándome el teléfono todos los días”

Yamhure: “Perdona que te contradiga, pero a los jugadores los jodieron ustedes porque les dimos 4.200 boletas y no dejaron ni una para ellos. Esto es un negocio, Luis, y tú no puedes hacer bloqueo de nuestra boletería para resolver un problema que tú mismo creaste. Les ayudamos con todo gusto hasta donde nos es posible, pero no me digas que los jodimos”

De igual manera, según informó el Tribunal, Jesurún había dado la orden de vender un bloque de boletería entre 400 a 800 puestos para el partido de Colombia vs. Brasil que tenían reservadas ciertas marcas para realizar activaciones por medio de un evento, mismo que no pudo llevarse a cabo por la ausencia de las entradas. Cabe recordar que por esta polémica de la reventa de boletería, Jesurún tuvo que pagar una multa de 304 millones de pesos por lo acontecido, al igual que Alzate, aunque este con una suma inferior, específicamente de 45 millones de pesos.





