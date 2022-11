Theatron se pronunció sobre presunto ataque en sus instalaciones: “No toleramos los actos de homofobia”

Imagen de archivo de una de las salas de Theatron. Foto: Instagram @theatronbogota

Luego de que un joven denunciaria a través de sus redes sociales que fue brutalmente golpeado en una fiesta de Halloween por personal de la popular discoteca bogotana, Theatron, el bar se pronunció en sus redes sociales asegurando que adelantan una investigación para esclarecer los hechos, a la vez que reiteraron que en el establecimiento no se toleran “los actos de homofobia”.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el establecimiento informó que, tras conocer la presunta agresión por parte de algunos de sus trabajadores contra Kundaly Gómez -el joven denunciante-, comenzaron “una indagación interna” para esclarecer lo sucedido.

“Lamentamos profundamente lo sucedido, en aras de una pronta resolución del conflicto, hemos establecido una comunicación directa con la persona afectada, con el firme propósito de aclarar los hechos y dado el caso encontrar responsabilidades que nos permitan garantizar la no repetición”, señaló la discoteca bogotana.

A renglón seguido, Theatron subrayó que “al interior de nuestra organización no toleramos los actos de homofobia, ni la agresión física ni verbal por parte de nuestros colaboradores”.

“Razón por la cual hemos iniciado una indagación interna sobre los hechos en los que también resultaron afectadas tres personas que operan prestando el servicio de logística y en este momento tienen incapacidad médica certificada”, continuó la discoteca en el comunicado emitido.

Tras los hechos que, según el denunciante estarían directamente relacionados con un caso de homofobia, Theatron aseguró que continuará capacitando y formando a su personal en la atención y servicio al cliente. El establecimiento además recordó a los visitantes que, ante cualquier pregunta, queja o reclamo, pueden comunicarse con el recinto a través del correo electrónico info@theatron.co.

A continuación, el comunicado emitido por Theatron:

Tabique y pómulo roto, así quedó el joven que denunció haber sido agredido por personal de Theatron

Kundaly Gómez, el joven que denunció haber sido golpeado en Theatron. Foto: Twitter Kundaly Gómez

En la noche del pasado 7 de noviembre, un usuario de Twitter, identificado como Kundaly Gómez Esquivel, denunció que en una fiesta de Halloween realizada por Theatron el pasado 6 de noviembre, cuatro trabajadores de logística del establecimiento, lo golpearon a tal punto que terminó con su tabique y pómulo rotos.

El fatídico hecho, según contó el joven, comenzó cuando él, su hermano y unos amigos, se disponían a abandonar el recinto pues la fiesta ya había finalizado y los trabajadores ya estaban desalojando a todos los clientes.

“Luego del show, luego de compartir con amigos y familiares. Llegó lo que jamás me imaginé me pasaría a mi (incluido familia y amigos), yo nunca había vivido ni me había imaginado siquiera vivir una experiencia tan catastrófica (...) Ya en pro de salir de Theatron porque empezaron a apagar los ambientes, (de arriba hacia abajo, como siempre lo hacen) estábamos en Barú y cruzamos hacia los casilleros, no sabíamos cómo ingresar porque la entrada la tomaron como salida. Así que decidimos devolvernos”, inició su relato Gómez Esquivel.

Fue así como su hermano decidió devolverse al pensar que la salida se encontraba hacia los casilleros, la cual previamente estaba siendo usada como entrada. En ese momento comenzó la experiencia que el joven calificó como “catastrófica”. Según recordó, una mujer de logística interceptó a su hermano y, minutos después, llegó otro trabajador quien se tornó violento con él.

“Este man si viene y toma a mi hermano de tal modo que lo logra tirar al piso. Obviamente la reacción de mi hermano fue comenzar a gritar para que lo escucháramos y nos diéramos cuenta de la situación. Una vez noté lo que estaba ocurriendo, yo corrí hacia mi hermano, quién en ese momento ya lo tenían más de 4 personas agarrado y la chica del principio buscando la forma de agarrarle la cara con sus uñas, fallido intento porque mi hermano cómo pudo logró agarrarle el cabello y así mantenerla en movimiento tratando de soltarse”, escribió el joven denunciante en su cuenta de Twitter.

Hola les quiero compartir una historia:



El día 6 de noviembre, después de tanto tiempo, por fin llega una de las noches más esperadas: "la fiesta de Halloween en @theatronbogota. Un evento sin precedentes, a lo que realmente me le quito el sombrero, un gran evento... 🧵 pic.twitter.com/d9fbZa7Jga — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Al ver que su hermano estaba siendo atacado, Kundaly no dudó en intervenir y tomó a la mujer del brazo para apartarla de su familiar. Fue en ese momento que otra persona llegó y lo tomó del cuello, lo tiró al piso, donde quedó vulnerable antes las agresiones.

“Me agarran a puños en la cara, intentaban meterme los dedos en los ojos, patas en las costillas y en mis pies. ¿Y todo por qué? Creí por un momento que era por lo de mi hermano. Pero no, se convirtió en un caso más de homofobia en un bar completamente hecho para la comunidad LGBTIQ+. Los hombres que me golpeaban, todo el tiempo; después de cualquier golpe me decían que era por marica, que por loca, que por niña. Que los puños era cosa de hombres”, sentenció el joven.

Por la agresión, Kundaly tuvo que ser remitido a cirugía plástica por la afectación en su pómulo. Su tabique y labio superior también terminaron afectados, mientras que uno de sus ojos terminó con moretones.

Hasta el momento, el joven no se ha pronunciado sobre el comunicado emitido por Theatron. Sin embargo, en los últimos días posteó imágenes del avance de su recuperación.





