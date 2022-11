El jalón de orejas de la Flip a Gilberto Tobón Sanín por hostigar a una periodista: la llamó “obesa coqueta”

Flip denuncia que Gilberto Tobón Sanín ejerció violencia basada en género contra periodista. Foto: (Colprensa)

No le cesan las polémicas al excandidato al Senado, por Fuerza Ciudadana, Gilberto Tobón Sanín. En las últimas horas recibió un vehemente regaño de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) luego de que la periodista María del Pilar Aguilar lo denunciara por hostigarla.

La comunicadora entrevistó al reconocido académico días atrás, en el programa ‘Palabras mayores’, allí abordaron múltiples temas sobre la situación del país, la economía, la democracia, entre otros. Luego de ese diálogo, Tobón lanzó algunos desafortunados comentarios contra Aguilar sobre las preguntas que le hizo en ese espacio periodístico, que luego fueron cuestionados por la Flip.

“En la entrevista, Gilberto Tobón fue especialmente hostil contra Aguilar: le dijo que “hacía preguntas venenosas” y que con estas le estaba “disparando con escopeta de regadera”, señaló la entidad que vela porque los periodistas colombianos se puedan expresar con libertad.

La FLIP, además, se refirió a los mensajes que Tobón le habría enviado a la periodista. Los textos, que se dieron por WhatsApp, tuvieron que ver con la manera en que la comunicadora se comportó durante la entrevista con el político antioqueño.

Gilberto Tobón Sanín, candidato y cabeza de lista al Senado partido Fuerza Ciudadana

Para la entidad que vela por la libertad de prensa, los mensajes que le envió Tobón a Aguilar fueron “sexualizantes y calificativos”. Algunos de ellos, según documentó la periodista en su cuenta de Twitter, fueron: “usted tuvo actos de puro coqueteo”, “abre y cierra los ojos como una vedette” y “obesa coqueta”.

Aguilar cuestionó lo que el excandidato al legislativo le envió por la aplicación de mensajería instantánea y aseguró que no era la primera vez que era hostigada. Eso sí, dijo que nada la detendría de su labor periodística.

“En mi trayectoria periodística he vivido diferentes tipos de agresiones: físicas, económicas, censura, persecuciones e irrupción violenta a mi casa. Hoy se suma la ejercida por el profesor Gilberto Tobón. Sin embargo, nada hará que pierda ni mi sonrisa ni mi esencia”, comentó Aguilar.

Por todos estos mensajes, la FLIP sindicó a Tobón Sanín de haber cometido “violencia basada en género” y de haber atentando contra la libertad de expresión de la periodista colombiana. “Ninguna periodista debería sufrir violencia por ejercer su oficio”, señaló la entidad en su cuenta de Twitter, donde dieron a conocer el número de casos similares que han documentado a lo largo del 2022.

“La violencia basada en género que sufren las periodistas es un tema recurrente. Este año hemos documentado 17 casos de agresiones contra mujeres periodistas que tienen un marcado componente de violencia diferenciada”, informó la Flip.

Bogotá, 13 de abril de 2018. FLIP (Colprensa - Álvaro Tavera)

Además, en otros apartes de su pronunciamiento, la entidad exhortó a Tobón Sanín a tomar acciones al respecto para reparar a la víctima y, así mismo, le solicitaron al movimiento con el que el excandidato al Congreso compitió que rechace las actuaciones de su militante.

“Estos hechos deben sancionarse para garantizar la no repetición. Tobón, además de disculparse con la periodista, debe reparar el daño y comprometerse a respetar la labor informativa de todas las periodistas. Exigimos a Fuerza Ciudadana rechazar públicamente estos comportamientos”, concluyó la FLIP.

#AlertaFLIP | Ayer, @tobonsanin, líder político de @fzciudadana, hostigó y ejerció violencia basada en género contra la periodista @mapias15.



🧵Rechazamos estos hechos que atentan contra la libertad de expresión: ninguna periodista debería sufrir violencia por ejercer su oficio. pic.twitter.com/gboGtjrkCD — FLIP (@FLIP_org) November 9, 2022

Cabe recordar que en otra reciente entrevista, Tobón se metió en otra polémica por cuenta de las declaraciones donde se refirió al expresidente investigado Álvaro Uribe y al triste episodio de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” ocurridos durante su gobierno, asegurando que el exmandatario no es el responsable.

“Él no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán dijeron hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”, sostuvo Tobón, desatando la ‘furia tuitera’.

SEGUIR LEYENDO: