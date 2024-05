Deportivo Cali ya habría definido a su entrenador para el segundo semestre: dirige en el exterior

Deportivo Cali deberá luchar en el segundo semestre para alejarse de la zona del descenso - crédito Colprensa

La incertidumbre sigue rodeando al Deportivo Cali, especialmente en lo que respecta a quién ocupará el puesto de director técnico para el segundo semestre de 2024, período en el cual el equipo tendrá la tarea de acumular más de 25 puntos para alejar el fantasma del descenso.

Tras la gestión interina de Hernando el Cocho Patiño, que asumió el rol después de la desvinculación de Jaime de la Pava, la afición se encuentra a la espera de un cambio en la dirección técnica del conjunto Azucarero de cara al segundo semestre de año.

Hernán Torres despejó las dudas sobre su futuro

Entre los entrenadores que están en la baraja de candidatos por los medios de comunicación para asumir la dirección técnica del cuadro vallecaucano se encuentra Hernán Torres, actualmente al mando de Emelec en Ecuador, equipo al cual se unió a mediados del 2023.

Tras la victoria de Emelec por 2-1 frente a Universidad Católica, la escuadra conducida por Torres quedó a seis puntos del liderato. Una vez terminado el encuentro, el técnico colombiano se enfrentó a preguntas sobre los rumores que apuntan a su posible salida de cuadro eléctrico.

Torres, conocido por su característica franqueza, abordó estas especulaciones durante la conferencia de prensa posterior al partido: “Son rumores, desde que llegué el primer día a @CSEmelec me querían sacar, que me iba a devolver, estoy en Emelec contento y me apoya la gente”, dijo el entrenador.

El estratega tolimense despejó los rumores sobre su futuro - crédito @ElPetisoArango/X

De esta manera, continua la incógnita de quién tomará las riendas del cuadro caleño, que hasta hace unas horas daban por hecho que Jorge Luis Pinto llegaría al Verdiblanco; sin embargo, las directivas del club desistieron del santandereano cuando estaba todo arreglado.

No obstante, en su canal de YouTube, el periodista Carlos El Petiso Arango aseguró que Hernán Torres sí llegará al banquillo técnico del Deportivo Cali pese a sus declaraciones en la que desmintió cualquier contacto con un equipo de la Liga BetPlay Dimayor.

“Hernán Torres va a dirigir al Deportivo Cali (…) las situaciones económicas se han hablado, los tiempos de trabajo se han hablado (…) restaría cositas minucias, tendría que pasar algo anormal para que Torres no venga al Cali, es un compromiso de palabra y para mí es una muy buena opción”.

El comunicador agregó que Hernán Torres Oliveros cumplirá su contrato con Emelec, que va hasta junio del presente año para luego ponerse al frente del Deportivo Cali.

Recorrido de Hernán Torres

Deportes Tolima fue el último equipo que dirigió Hernán Torres en Colombia - crédito Dimayor

Hernán Torres, reconocido por su trayectoria en el fútbol colombiano, ha dejado una marca indeleble al lograr el ascenso del América de Cali a la Primera División en 2016, poniendo fin a un descenso de cinco años a la segunda división.

Su ruta por el fútbol no solo se limita a este éxito, sino que se extiende a haber dirigido equipos de renombre como Millonarios, Tolima e Independiente Medellín, lo que lo establece como un referente en el ámbito futbolístico nacional.

El interés de Deportivo Cali por contar con Torres al frente del equipo sugiere una posible vuelta a los escenarios competitivos en Colombia, acentuando aún más la notable carrera que el técnico ha desarrollado en el país. Este movimiento ha generado expectativas, teniendo en cuenta el valor que el tolimense aporta al balompié cafetero y su reciente participación en el fútbol ecuatoriano, al que se unió en 2023.

La potencial incorporación de Torres a Deportivo Cali no solo resaltaría su regreso a la dirección técnica en Colombia, sino que reiteraría su compromiso y pasión por el fútbol nacional, reforzando su reputación como uno de los entrenadores más destacados en la historia reciente del país. Esta situación pone de manifiesto la influencia y el impacto que Torres ha tenido en el desarrollo del fútbol colombiano, marcando un capítulo más en su extensa y fructífera carrera.