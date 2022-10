Por una venganza: la historia del conflicto de pareja que terminó con el asesinato de un niño de 5 años encontrado en Melgar

Gabriel Cubillos, el presunto homicida de niño que apareció sin vida en hotel de Melgar | Vía Facebook

Este martes se encontró el cuerpo sin vida de Esteban Gabriel Cubillos Rodríguez, de 5 años de edad, quien salió el sábado primero de octubre con su padre, Gabriel Enrique Gonzáles Cubillos, para el parque Simón Bolívar a celebrar el día del Amor y la Amistad con la familia del sujeto.

Gabriel le señaló a su familia que dejaría a Esteban en casa de su madre, ubicada en el barrio Sierra Morena de la localidad de Usme, pero el menor nunca llegó con su progenitora.

La mamá del menor, Consuelo Rodríguez, señaló a Blu Radio que aunque estaba separados, en la comisaria de Familia se estableció que Gabriel podía visitar ciertos fines de semana Esteban, este le tocaba al padre.

A eso de las nueve de la noche de ese sábado, aún sin noticias del menor, la hermana de Gabriel recibió un mensaje de él, señalando que no iba a regresar, que dispusiera de sus cosas, y que revisara la moto que había dejado parqueada en su casa en el barrio de Castilla (Kennedy); la mujer -al revisar- se encontró con 8 millones de pesos.

Pero eso no fue lo único que dejó Gabriel en Bogotá, ya que en el baño de Consuelo, cuando fue a recoger a Esteban, pidió el baño prestado, allí escondió una USB que contenía dos videos.

A las 10 de la noche, la madre de Esteban entró en pánico al comunicarse vía WhatsApp, pues Gabriel le señaló que ella ya había escogido entre su nueva pareja y su hijo, le pidió que buscara la memoria portátil y viera los videos; la segunda grabación, el presunto homicida señalaba el destino del menor.

Gabriel se volvió a comunicar con Consuelo faltando cinco minutos para las 4 de la mañana del domingo, señalando que el menor ya había muerto:

“No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola con Edilson y Wesly sin tricitico y mucho menos yo. Felicidades”. En el mensaje señalaba claramente que el homicidio se habría dado por una venganza hacia la mujer por tener una nueva pareja.

Chat de WhatsApp entre Gabriel y Consuelo sobre su pequeño hijo. Esteban. | FOTO: El Tiempo y El Espectador

Consuelo denunció el caso ante las autoridades; Esteban ya había sido reportado como desaparecido en Tocancipá, lugar de residencia de Gabriel, por lo que pensaron que en ese sitio podría estar el menor de edad.

Los trabajadores del hotel donde encontraron a Esteban sin vida jamás sospecharon

Fabian Vidal es el administrador del Hotel “El Rey”, en Melgar, Cundinamarca, donde las autoridades encontraron sin vida a Esteban, el pequeño de solo 5 años de edad.

Vidal señala que jamás sospecharon nada al arribo de Gabriel y Esteban al hotel, ya que al sujeto se le veía muy cariñoso con el menor de edad.

“El señor llega con su hijo sobre las 10:30 de la noche del domingo. No se nota nada raro, el niño venía contento, porque lo trae engañado, se le pide y presenta la documentación, se hace el registro y se va a la habitación que se le asignó. Al día siguiente sale: ‘muy buenos días’, saludó al recepcionista y dijo: ‘Voy por desayuno’, ya vengo. Muy tranquilo y muy sereno’”

Al momento del registro para el alquiler de la habitación, Vidal no mostró nada extraño en su comportamiento; incluso Gabriel portaba el registro civil de su hijo para el check-in: “Tenía una actitud de cariño, por eso no sospechamos”. Además, los empleados jampas registraron ruidos provenientes de esa habitación.

“Para nosotros es muy difícil porque no hubo ninguna bulla, no hubo nada extraño, nada anormal en esa noche. Él salió demasiado tranquilo en la mañana. Él no sale con maleta, con nada, vestido con sus zapatos, un jean y una camisa rosada”, agregó Vidal a Blu Radio.

Gabriel tendría problemas psicológicos

Consuelo, en diálogo con Blu Radio, señaló que en la comisaría de familia le habían pedido a Gabriel tomar terapias psicológicas, además, que ya había sido denunciado por acoso.

“Recién separados fue un poco difícil, porque él no asumía la separación, pero después de que empezamos con Comisaría de Familia se calmó un poco. No estaba realmente tranquilo como lo imaginaba. En la Comisaría de Familia de Usme determinaron que él debía tomar terapias psicológicas”, señaló Consuelo a ese medio.

Consuelo señala que tras la separación con Gabriel, él había cambiado mucho, pero jamás había amenazado a Esteban en ningún sentido. “El niño anhelaba cada 15 días cuando el papá iba a recogerlo. Contaba con sus deditos todos los días”, dijo la mamá del menor a Blu Radio.

Tras los hechos, Consuelo se dio cuenta que jamás terminó de conocer a Gabriel, además, señaló que ellos dos tenían hijos producto de otras relaciones: “yo tenía otro hijo por aparte y él también”, por lo que no se explica el actuar del presunto homicida.

