Francia Márquez le ofreció trabajo a Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo, ¿aceptará?

Marelen Castillo habría rechazado el puesto ofrecido por Francia Márquez en el nuevo gobierno, debido a que ya tendría decidido tomar su curul en la Cámara de Representantes.

Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez fueron elegidos como presidente y vicepresidenta de Colombia respectivamente, y ya son varios los movimientos de toda la coalición del Pacto Histórico de cara a los cuatro años de gobierno que se vienen.

El presidente electo habla formar un gran ‘Pacto Nacional’ en el que voces y representantes de distintas orillas políticas tendrían cabida, todo con el objetivo de “transformar a Colombia”. Siguiendo esta idea, se conoció que Francia Márquez sostuvo una llamada telefónica con la fórmula vicepresidencial del excandidato Rodolfo Hernández, Marelen Castillo.

La reunión se llevó a cabo por medio del senador del Polo Democrático y la coalición Centro Esperanza, Alexander López, que fue la persona más cercana durante la campaña a Márquez. Las dos fórmulas vicepresidenciales hablaron, entre otros temas, de la lucha por los derechos de las mujeres y las minorías.

Según informó Noticias Caracol, Márquez le habría hecho una tentadora propuesta a Marelen Castillo: trabajar en su equipo durante su gobierno, aunque no especificó en qué rol.

Esta propuesta sería descartada por Castillo, ya que según se conoció en los últimos días, planearía aceptar la curul en la Cámara de Representantes que le otorga por derecho el Estatuto de la Oposición. Al menos así se lo hizo saber a la emisora Caracol Radio:

“Sí, sí señor, aceptar la posibilidad de ir al Congreso por todos nuestros compatriotas que depositaron su voto de confianza en nosotros”, respondió la excandidata en entrevista.

No obstante, también aclaró cuál será su papel como representante durante el próximo gobierno, que no sería de oposición, pues su objetivo principal será el de “trabajar y construir por Colombia”.

“Realmente lo que quiero es que construyamos país, que hagamos unión. No me voy a declarar en oposición, pero lo que sí es claro es que si el nuevo gobierno no cumple y si todo lo que hemos propuesto de construcción de país, de brechas sociales, de trabajar con los menos favorecidos, no se hace realidad, sí cambiaría de posición”, indicó Marelen a la opinión pública.

Además, también indicó que le explicó a Rodolfo Hernández su decisión: “Ya él sabe que voy a la Cámara, pero él todavía no sabe si va a aceptar la curul. Él evaluará los resultados, pero aún no ha tomado la decisión. Está pendiente de su análisis estratégico para tomar la decisión y notificarla”.

Por otro lado, recalcó que como docente y educadora, su papel en el Congreso estará centrado en la educación: “Esta semana tengo varias reuniones para conversar y escuchar, y como lo manifesté en campaña, vamos a trabajar por los colombianos y por nuestros votantes, por los que confiaron en nosotros”.

No obstante la posición de Marelen Castillo, se supo que se reunirá con Francia Márquez el próximo miércoles 22 de junio con el fin de profundizar en diversos temas en los que coinciden. Todo en el marco del gran “diálogo nacional” que propone el nuevo gobierno.

En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe sería otro de los llamados a un encuentro. Según el senador Armando Benedetti, que lo conoce muy bien, la reunión se podría llevar a cabo.

“Yo creo que es muy posible, conociéndolo a él, yo creo que es muy posible, de hecho el Twitter que pone el día de las elecciones es el que abre una puerta como esa”, manifestó el senador.

Cabe recordar que en el pasado, Benedetti ha manifestado tenerle cariño a Uribe, con el que trabajó varios años. “Uno puede ser amigo de una persona y no pensar igual a ella”, manifestó el senador en aquella ocasión.

