El Tino Asprilla reveló por quién va a votar en las elecciones presidenciales

El exjugador de la Selección Colombia dio a conocer por quién votará en estas elecciones. Foto: EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

En pocos días los colombianos tendrán la oportunidad de escoger quién será su nuevo presidente y mientras este importante día llega, algunas figuras públicas han revelado por quién votarán este próximo domingo 29 de mayo. Faustino ‘El Tino’ Asprilla, recordado exjugador de la Selección Colombia no se quedó atrás y en una publicación en sus redes sociales dio a conocer a quién apoyará en los próximos comicios electorales.

“Mi voto lo tengo en la cabeza, 28 de mayo”, publicó el Tino Asprilla junto a una fotografía en la que porta una gorra de Federico Gutiérrez. Esto generó toda clase de comentarios, sin embargo, algunos usuarios se percataron de un error en la publicación del exjugador de fútbol, ya que la fecha que publicó no se llevarán las elecciones, pues estas serán el próximo domingo 29.

“Tino, si esta en Colombia, es necesario q vaya a votar el domingo 29 de mayo, pues el 28 las urnas estarán cerradas”, “Si tino, el 28 vas y votas por fico”, “Mijo, pero es el 29, bueno que se puede esperar, si no conocen las propuestas, ahora menos el día que les toca ir a apoyar a un criminal”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales en la publicación del ‘Tino’ Asprilla.

También puede leer: Carolina Ramírez “entusada” por el apoyo de Egan Bernal a Federico Gutiérrez: “Insensato”

Además de esto, toda clase de comentarios recibió Faustino Asprilla, algunos quienes lo apoyaron y felicitaron por apoyar al candidato del Equipo por Colombia en estas elecciones presidenciales, mientras que otros lo criticaron por haber tomado esta decisión. Algunos de los cometarios fueron: “Como siempre el Tino del lado correcto de la historia. Crack!”, mientras que otros fueron: “Votando mal como siempre. Después entra en quiebra por culpa de los malos gobiernos que elige y no le paga a los trabajadores”.

Esta no es la primera vez que Faustino Asprilla se involucra directamente en la política colombiana, pues hace algunos años tuvo en rifirrafe en redes sociales con el candidato Gustavo Petro, quien publicó en sus redes sociales: “Pobre Tino. Ignora que yo no odio. El odio es un sentimiento bárbaro y prehistórico que se cura leyendo. Pero de nuevo repito, si yo hubiera sido futbolista, y el Tino lo hizo muy bien, y hubiera sido compañero de Andrés Escobar, jamás hubiera apoyado a sus asesinos”.

Esto le puede interesar: Egan Bernal y su particular planteamiento: “Si Fico es Duque 2, ¿el viejito es Trump y Petro es Chávez?

Este comentario no cayó en gracia al exjugador que le respondió, “Pobre Petro. La lectura no siempre da conocimiento. Y usted que lee sabe que este no sólo llega por los libros. Pensar así es ignorancia. Y yo no apoyo ni a los asesinos de Escobar como jamás apoyaré los asesinos de magistrados o de Jose Raquel Mercado”.

Y en otro trino, el exjugador de la Selección Colombia aseveró que, “hablo cuatro idiomas, conozco decenas de países y culturas, además del fútbol utilicé mis ganancias para hacer empresa y dar empleo. No ando incendiando el país o sembrando odio”.

Recientemente ‘El Tino’ Asprilla publicó un video en el que ridiculizó a algunos candidatos que llaman “populistas” en donde prometen muchas cosas pero no cumplen. Junto a esta publicación también destacó que, “A propósito de la situación política de nuestro país 🇨🇴 por acá les dejo un poco de humor, echo con mucho cariño cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este 29 de mayo salga a votar y voten bien, a conciencia panitas”.

SEGUIR LEYENDO: