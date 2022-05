A la cárcel mujer señalada de usar escopolamina para hurtar extranjeros en Medellín

Escopolamina o burundanga, las sustancia con la que delincuentes roban en Bogotá. Imagen de referencia.

Este sábado 21 de mayo fue detenida por orden judicial una mujer señalada de usar escopolamina para robar a ciudadanos extranjeros a quienes contactaba a través de aplicaciones de citas.

De acuerdo con la investigación de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General la mujer tenía una denuncia en su contra por un ciudadano francés, a quien en el mes de abril le habría hurtado dinero en efectivo y varios objetos avaluados en 10 millones de pesos.

Además, la capturada estaría vinculada con varios casos de robo con escopolamina, a personas que contactaba a través de las redes sociales.

El vocero de Asobares en Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, pidió refuerzo en los controles del sector de entretenimiento. Afirmó que no pueden impedir el ingreso de personas que simplemente parecen sospechosas, pues sería caer en estereotipos y posibles casos de discriminación, por esto solicitaron apoyo a las autoridades.

“Las campañas que hemos hecho de consumo responsable, de que se acompañen las personas a la hora de salir de rumba, definir en qué transporte se va a movilizar, más allá de eso es muy complicado para nosotros, debemos entrar a prevenir la escopolamina como tal”, señaló Valenzuela que desde el sector se enfocaron en la pedagogía del autocuidado para prevenir.

Hasta el momento, según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, se han registrado 94 casos de robo en los que los delincuentes usaron fármacos como la escopolamina para el hurto. Las alarmas están encendidas por los riesgos que conlleva el uso de esta sustancia.

Mujer víctima de escopolamina en un bus de Medellín

En el barrio Belén, la mujer se dirigía hacia su trabajo cuando tomó un bus en la autopista Norte, en Bello, como lo hace de costumbre tomando dos vehículos de transporte público.

La víctima en su primer trayecto de la jornada, que la llevaba hasta el Centro de Medellín, se sentó al lado de una mujer. Pero, cuando el recorrido estaba a punto de finalizar a la altura del Edificio de los Espejos, comenzó a sentir mareos.

“Yo empecé a sentir unos síntomas extraños, que yo quizás había pensado que estaban relacionados a mi condición médica, pero en realidad no, nada qué ver. Me empecé a sentir mareada, con unas ganas de vomitar”, relató la mujer de 35 años.

Al ver su situación, la mujer decidió acercarse al conductor para pedirle ayuda por el malestar que tenía, “me sentía perdida. Le dije al conductor que por favor no me fuera a dejar salir sola, justo antes de terminar de perder el conocimiento. Me sentí muy angustiada. La gente del bus salió, se cerraron las puertas y hasta ahí recuerdo”, informó la afectada.

De esta manera, el conductor del bus optó por llevarla a la Clínica Antioquia y la atendieran. Al ver que su estado era crítico, el establecimiento clínico le asignó una cita médica para el día siguiente.

Luego de varios días, le realizaron evaluaciones con tres médicos pudieron confirmar que había sido intoxicada con escopolamina. Por los efectos de esta sustancia, la que habría sido suministrada mediante un splash, aún tiene lapsus mentales y momentos de angustia al salir a la calle.

