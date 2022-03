Todo listo para el concierto de Black Pumas este jueves en Bogotá

LOS ANGELES, CALIFORNIA: In this image released on March 14, Eric Burton of Black Pumas performs onstage during the 63rd Annual GRAMMY Awards at Los Angeles Convention Center in Los Angeles, California and broadcast on March 14, 2021. Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En la noche de hoy se inaugurará la nueva edición del Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27. El Royal Center de Bogotá será el escenario y Black Pumas la banda encargada. El concierto inaugural promete mucho poder para este Comeback del FEP. Marcará el regreso a ‘Un mundo distinto’ y será la primera presentación de los norteamericanos en suelo colombiano tras no poder hacerlo en en 2021. Volverán a presentarse en el escenario Adidas del campo de golf Briceño 18, el viernes 25, a las 21:45.

En 2017, el cantante y compositor Eric Burton viajó de California a Texas para probar suerte en la música. Creció cantando en la iglesia del valle de San Fernando y se involucró mucho en el teatro musical. Mientras que él se rebuscaba la vida, Adrian Quesada, guitarrista y productor ganador del Grammy en 2010, estaba en la búsqueda de un nuevo artista para colaborar con él. A través de un amigo en común entre los dos, el productor conoció a Burton. En el momento en que lo oyó cantar sintió que su voz se ajustaba perfecto a lo que estaba buscando. Decidieron unirse un poco después, en 2018, formaron una banda y adoptaron el nombre de Black Pumas.

En medio de una residencia en el C- Boys Heart & Soul Bar, en Austin, mientras trabajaban en el material de lo que podría ser su primer disco, firmaron un contrato con ATO Records y un tiempo después lanzaron Black Moon Rising y Fire como sus primeros sencillos. La recepción fue bastante alentadora y el 21 de junio de 2019, presentados como dúo, lanzaron su álbum debut, que lleva el mismo nombre de la banda.

El disco fue elogiado por la prensa musical. La revista Rolling Stone resaltó la energía incansable y carismática del cantante Eric Burton. NPR, The Guardian y Billboard, entre otros, reseñaron el álbum y le otorgaron muy buenos comentarios. Pitchfork Media señaló en su momento: “El talento del dúo para el drama es tan conmovedor que pueden parecer sumamente cinematográficos”. El debut de los Pumas se transformó rápidamente en noticia internacional. Llegaron a ser una de las bandas revelación en 2019 y fueron nominados a los Premios Grammy en las categorías de Mejor Nuevo Artista, Grabación del Año, Mejor Interpretación de American Roots por Colors, y Disco del Año.

Uno se pone a escuchar las canciones de ese álbum y prácticamente levita. Las mezclas de jazz con soul, el sonido funkie fundido con ese toque preciso de R&B y ese no sé qué de rock psicodélico hacen que la experiencia sea sublime. En vinilo se escucha maravilloso, pero la versión en CD no se queda atrás. La voz de Burton es la misma en vivo y en estudio, eso hace que haya una fidelidad total. Con OCT 33 sentí uno de los puntos más altos del álbum, pero no es posible dejar atrás lo hecho en temas como Touch The Sky o Know You Better. El álbum es simplemente excelso.

La canción Colors ha terminado convirtiéndose en el nuevo himno del neo soul y es, probablemente, uno de los temas más sonados en el último tiempo. Su impacto es todavía latente, cuenta con más 140 millones de reproducciones en YouTube y más de 86 millones en Spotify. Se ha transmitido más de 60 millones de veces en casi todas las plataformas. En el South by Southwest, la banda recibió ese año un trofeo a la Mejor Banda Nueva, en el marco de los Austin Music Awards. Debutaron en televisión con CBS, pasaron por el show de Jimmy Kimmel, uno de los programas de mayor recepción en Estados Unidos, y en 2020 se presentaron en The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers y The Late Show with Stephen Colbert.

El éxito de la banda va in crescendo, agotando las entradas para varias de sus giras por Norteamérica y Europa, y convirtiéndose en un referente musical a nivel internacional por su sonido. En Austin, Texas, los Black Pumas se convirtieron en la primera banda en agotar cuatro shows seguidos en Stubbs. El 7 de mayo de 2020, la alcaldía proclamó la fecha en honor a la banda: The Black Pumas Day. Su impacto dentro y fuera de Estados Unidos no tiene alcance.

Burton y Quesada, acompañados por Angela Miller, Lauren Cervantes, JaRon Marshall, Brendan Bond y Stephen Bidwell, tienen todo listo para su doble presentación en nuestro país. Esta noche en el Royal Center, y mañana en el inicio del FEP. ¡Prometen romper el cielo!





SEGUIR LEYENDO: