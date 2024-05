Un hombre tiene fama de tener vida eterna, se ha salvado de morir 15 veces: esta es su historia

La historia del hombre que se ha salvado más de 10 veces de la muerte - crédito Colprensa y redes sociales

En las calles de Acandí, Chocó, camina un hombre que desafía todas las probabilidades, especialmente una que pocas personas pueden evitar atravesar.

Se trata de Euclides Mosquera, un verdadero milagro de vida que a sus 53 años, con apenas 54 kilogramos de peso, ha enfrentado la muerte en al menos 15 oportunidades a lo largo de su vida.

De acuerdo con lo que se ha podido conocer de su historia, el hombre se ha salvado del veneno de serpientes mortales hasta el impacto de un rayo, por eso muchas personas reconocen la vida de Euclides como un milagro frente a una serie de enfrentamientos con la muerte.

Hasta el momento no se ha revelado el tipo de serpiente que mordió al menor - crédito Universidad de Sucre

Todo indica que desde hace más de una década parece estar persiguiéndolo esta situación, pues la primera vez que la muerte tocó a su puerta fue en noviembre de 2010, mientras trabajaba en un cultivo de plátanos. En ese momento estiró la mano para correr la maleza y al instante sintió una mordedura de una serpiente venenosa que lo dejó al borde del abismo, incluso el reptil enredó sus tres metros de largo sobre uno de sus brazos.

“A medida que corría el veneno por las venas, sentía un calor que me quemaba. La lengua, los brazos y los pies empezaron a inflamarse y de su cuerpo brotó sangre.”, recuerda Euclides, describiendo la angustia de aquel día, según recogió Semana.

Dos años después, el 22 de septiembre de 2012, tuvo otra mordedura de serpiente que lo llevó al borde de la muerte una vez más. En esta temporada su esposa, Luz Marina Díaz, recuerda que vivieron el pánico y la desesperación mientras ella intentaba salvarlo.

A las diez de la mañana, cuando estaba en la ventana mientras arrullaba a su hija de 8 meses de nacida, vio que como el hombre que había escogido para el resto de su vida llegó tambaleándose y antes de cruzar la puerta se desvaneció, pero alcanzó a avisarle que lo había mordido una culebra.

Con gotas de leche en la boca, Luz Marina intentó ayudarlo con la esperanza de que eso cortara el veneno, consciente de que “la única manera de salvarlo era con el suero antiofídico”, sin embargo, tenía la preocupación adicional de que si lo cargaba a él hasta un puesto de salud, iba a dejar a su bebé de brazos sola, así que esperó a que llegara ayuda y mientras tanto se arrodilló a orar.

De acuerdo con las declaraciones de Euclides, desde esas fechas ha sobrevivido a 14 mordeduras de serpientes venenosas, cada vez desafiando a la muerte con la ayuda de su familia y la intervención divina.

La historia la ha repetido 14 veces, pero como él mismo dice: “No me mató un rayo que me cayó encima, ¿ahora me van a matar las culebras?”.

Sin embargo, no ha sido la única cosa que le ha pasado que lo hago dejado cerca de perder su tiempo en la tierra, pues un rayo lo alcanzó durante una tormenta eléctrica en febrero de 2019 y a pesar de que quedó chamuscado y con una secuela que lo hace sentir como si estuviera bailando reguetón sin música cada vez que truena, sobrevivió milagrosamente una vez más.

Ante esta secuela que le dejó la electrocutada, su esposa recurrió a métodos tradicionales con los que esperaba aliviarles sus molestias, como enterrarlo en la tierra durante horas, ya que dicen que esto sirve para disminuir la carga eléctrica que el rayo había dejado en su cuerpo.

“Allí yo oraba y le decía a Dios que me sacara todo lo malo de mi cuerpo y que me diera vida para ver crecer a mis hijos y a mis nietos”, contó Euclides al medio mencionado.

Un hombre fue enterrado en la tierra para quitarse las secuelas que le dejó el haber sido cogido por un rayo - crédito Andina (imagen referencia)

Euclides Mosquera no se considera un hombre de malas, sino todo lo contrario. Agradece a Dios, a su familia y a sus amigos por haberlo auxiliado en los momentos más críticos de su vida. Su historia es un testimonio de resistencia, perseverancia y, sobre todo, de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. En las tierras de Acandí, Chocó, camina un verdadero milagro andante: Euclides Mosquera, el hombre que desafía a la muerte con cada paso que da.