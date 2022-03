Esta sería la fecha en la que Juan Carlos Osorio saldría del América

Juan Carlos Osorio acumula un rendimiento del 39,71 % al mando del América de Cali. Foto: Vizzor Image

En los últimos tiempos, Juan Carlos Osorio ha dado de qué hablar, pero no precisamente por su rendimiento como director técnico. El risaraldense también se ha visto envuelto en problemas fuera de las canchas por su comportamiento y sus declaraciones, las cuales, al parecer, no ayudan en su relación con la hinchada y los directivos del cuadro ‘Escarlata’.

El hecho más reciente fue el pisotón que le dio a Juan David Mosquera, lateral de Independiente Medellín, en el partido de vuelta de la fase previa de la Copa Sudamericana. Esto provocó el enojo de varios miembros del ‘Poderoso’, quienes se dirigieron hacia Osorio para protestarle, e incluso del técnico Julio Comseña, quien lo invitó, en rueda de prensa, a recurrir a algún especialista.

En la previa del nuevo encuentro ante Medellín, que se llevó a cabo el pasado sábado por la fecha 11 de la Liga BetPlay, el estratega colombiano pidió perdón por sus acciones. “Le ofrezco disculpas públicas a Juan David Mosquera, creo que mi actitud fue atrevida, reactiva, inapropiada e inoportuna”, aseveró en declaraciones a Win Sports.

Sin embargo, parece que la destitución del entrenador se daría en los próximos meses. Así lo dio a conocer este lunes el diario El País de Cali, que consultó algunas fuentes en la Junta Directiva de los ‘Diablos Rojos’. De acuerdo con esa información, “Osorio se va en junio, ya eso está decidido porque ya en América —y no hablo solo de don Tulio— no se lo aguantan más”.

Precisamente, respecto al lazo entre Osorio y Tulio Gómez, máximo accionista del América, otra de las personas cercanas a la directiva ‘Escarlata’ indicó que “ese se rompió definitivamente” y que, por lo tanto, resta esperar para que se produzca el anuncio: “Aunque el ‘profe’ les presentó excusas a don Tulio y a su esposa hace unas semanas por algo que había dicho, hoy prácticamente no tienen relación. Están esperando ya que pasen estos tres meses para sacarlo”.

En una reciente entrevista con ‘Los Dueños del Balón’, de Antena 2 Cali, Tulio Gómez, máximo accionista del América, sostuvo que con Osorio "hay una cláusula de salida y para junio o julio vale menos la indemnización". Foto: archivo particular

Otro argumento de peso para sacarlo, acorde al citado medio, sería que el entrenador no acata las recomendaciones que se le hacen en la parte dirigencial. Este punto estaría relacionado con las palabras de Osorio, en la conferencia de prensa, luego de la derrota 3-1 contra Medellín, donde tocó el tema de las responsabilidades por los malos resultados.

“Me parece que es un día para hablar de culpables y responsables. Si nuestra gente en un porcentaje quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad, al final en nuestro país es así, siempre que hay caos y crisis, hay que buscar un culpable, no las razones del por qué”, indicó en primera instancia, y agregó: “Me disculpo con la gente americana, que me silben y pidan mi salida, no lo tomo personal. ¿Por qué? Porque el juego lo entienden muy pocos, pero de fútbol hablan todos”.

Luego de la derrota, Tulio Gómez publicó unos mensajes que, según varios usuarios, estarían apuntando directamente a Osorio y su gestión en el equipo: “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas!!”.

“El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad!!”, apuntó el dirigente del conjunto ‘Escarlata’ en su cuenta de Twitter.

El debate sobre la salida de Juan Carlos Osorio viene desde el semestre pasado, cuando el propio entrenador comentó que dejaría su cargo si la institución no lograba clasificar al grupo de los ocho. En la última fecha, América pudo asegurar su cupo y este se mantuvo, a pesar de algunas diferencias con la directiva. “Si se presenta algún punto en que no nos entendamos, es normal en la relación jefe-trabajador y pasa en todas las empresas”, puntualizó recientemente el estratega colombiano.

